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"Наносят наибольший ущерб": Немецкий политик рассказал, по какой отрасли Германии ударили российские санкции
07 сентября 2019, 09:54 • 223 • Политика
Майк Моринг заявил, что ответные санкции России больно бьют по экономике Германии, особенно по сельскому хозяйству. В то же время, по его словам, санкции Евросоюза в отношении Москвы практически не отражаются на ФРГ. Политик выразил надежду на двухстороннее сближение Москвы и Берлина, отметив важность поддержания диалога с Кремлём.
Глава партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в федеральной земле Тюрингия Майк Морин считает, что ответные санкции России наносят наибольший ущерб по Германии. При этом он отметил, что восточные немцы хотят нормализации отношений.
"Самое важное - поддерживать диалог с Россией. Восточные немцы хотят нормализации отношений с Россией", - заявил он в разговоре с Rheinische Post, подчеркнув, что у Восточной Германии сложились более тесные связи с Москвой, чем у запада ФРГ.
При этом он признал, что санкции Евросоюза против России практически не сказываются на Германии.
"Все надежды связаны с ожиданием двустороннего сближения на основе минских соглашений", - заключил политик.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввёл против неё санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций - контрпродуктивно.
Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Продэмбарго России в ответ на санкции Запада действует уже почти пять лет. Президент Владимир Путин подписал соответствующий указ 6 августа 2014 года. Соответствующим постановлением правительства определены страны, в отношении которых действует запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия: США, страны ЕС, Канада, Австрия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн. Также кабмином определён конкретный перечень продукции, попавшей под эмбарго.
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