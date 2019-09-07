Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Почему русофобию в кино оправдывают "художественным вымыслом"? (КиноЦе...
Морпехи, вертолеты и десятки кораблей: Америка бросила силы в Арктику, чтобы &qu...
«Выстраивание добрососедских отношений»: какие вопросы обсудят Владимир Путин и ...
Большой улов во время обыска в ФБК Навального: Найдены тысячи пустых направлений...
Главная / Политика

"Наносят наибольший ущерб": Немецкий политик рассказал, по какой отрасли Германии ударили российские санкции

07 сентября 2019, 09:54  •  223 • Политика
Майк Моринг заявил, что ответные санкции России больно бьют по экономике Германии, особенно по сельскому хозяйству. В то же время, по его словам, санкции Евросоюза в отношении Москвы практически не отражаются на ФРГ. Политик выразил надежду на двухстороннее сближение Москвы и Берлина, отметив важность поддержания диалога с Кремлём.
Глава партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в федеральной земле Тюрингия Майк Морин считает, что ответные санкции России наносят наибольший ущерб по Германии. При этом он отметил, что восточные немцы хотят нормализации отношений.
"Самое важное - поддерживать диалог с Россией. Восточные немцы хотят нормализации отношений с Россией", - заявил он в разговоре с Rheinische Post, подчеркнув, что у Восточной Германии сложились более тесные связи с Москвой, чем у запада ФРГ.
При этом он признал, что санкции Евросоюза против России практически не сказываются на Германии.
"Все надежды связаны с ожиданием двустороннего сближения на основе минских соглашений", - заключил политик.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввёл против неё санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций - контрпродуктивно.
Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Продэмбарго России в ответ на санкции Запада действует уже почти пять лет. Президент Владимир Путин подписал соответствующий указ 6 августа 2014 года. Соответствующим постановлением правительства определены страны, в отношении которых действует запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия: США, страны ЕС, Канада, Австрия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн. Также кабмином определён конкретный перечень продукции, попавшей под эмбарго.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



223
Источник
Похожие новости
07 сентября 2019, 03:24
Навальному в ответ на смех над Памфиловой напомнили про поливание зелёнкой
06 сентября 2019, 20:54
"Вы будете лечить молодых людей": Онищенко в эфире провел урок чиновникам об алкоголе
07 сентября 2019, 00:09
Зеленский назвал сроки обмена заключенными, скромно "забыв" про пленного танкиста - СМИ
07 сентября 2019, 09:54
"Наносят наибольший ущерб": Немецкий политик рассказал, по какой отрасли Германии ударили российские санкции
06 сентября 2019, 14:24
Пенсионный возраст повысят до 70 лет, но... Коммунист и публицист о новом этапе пенсионной реформы
07 сентября 2019, 01:24
В России наступил день тишины перед выборами 8 сентября
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 сентября 2019, 00:09
Подорвались на минах: появились фото погибших в Сирии военных
07 сентября 2019, 06:39
Насилие, однополый секс и наркотики: тайная жизнь Дарьи Навальной (Руслан Осташко)
07 сентября 2019, 03:24
"Потому что Путин - мужик": Президент России поддержал пережившую нападение...
07 сентября 2019, 06:39
Сотни пациентов - и третья жертва: Американские штаты захватывает загадочная вейп-бол...
07 сентября 2019, 03:24
Опозорившая экс-короля Малайзии "Мисс Москва 2015" слила его фотки и тайны ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 сентября 2019, 14:39
Лукашенко объяснил «закрытие» границы Белоруссии с Украиной
31 августа 2019, 21:54
"Разрушит свой унитаз, а не Россию": Пригожин резко ответил Кикабидзе
07 сентября 2019, 00:09
"Уничтожение граждан": В украинской Раде подвели итоги работы "Доктора Смерти" Супрун
01 сентября 2019, 20:39
"Та иди уже ты": "Изгнание" Порошенко из Рады вызвало хохот в Сети
05 сентября 2019, 18:39
«Все рабочие пчёлы погибли ещё в июне»: из-за производства рапса для Европы в России начались проблемы с мёдом
03 сентября 2019, 05:09
Целые города – в руинах: Американских аналитиков насторожила скрытая мощь русского флота
04 сентября 2019, 03:54
"Неприкосновенность сняли, теперь хочу любви": Депутат Рады попалась на интимной переписке
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.