"Наносит ущерб институту семьи": ОП в Новосибирске усмотрела коррупционную составляющую в законе о бытовом насилии

Законопроект о домашнем насилии, напомним, ранее вызвал широкий общественный резонанс. Многие эксперты высказались весьма категорично против введения подобного закона в нашей стране.

Свою точку зрения высказали и участники круглого стола, организованного Общественной палатой в Новосибирской области. Среди них были и региональный омбудсмен Нина Шалабаева, и депутат Госдумы Александр Карелин, и эксперты из Москвы и Санкт-Петербурга.

Предваряя обсуждение, Карелин отметил, что инициатива вызвала "за короткий период бурю сложных и неоднозначных определений". А региональный уполномоченный по правам человека посчитала предложенный законопроект "нарушающим права граждан РФ и наносящим ущерб институту семьи в целом".

Общественники также усмотрели в законе о домашнем насилии коррупционную составляющую. Об этом в том числе говорится в принятой по итогам дискуссии резолюции.

"Участники пришли к выводу, что он не позволяет решить заявленные задачи и, более того, в силу своей неопределённости имеет коррупциогенный характер и содержит положения, потенциально угрожающие конституционным правам граждан и институту семьи", - говорится в документе.

Общественники приняли решение отклонить этот проект закона, юридически обосновав своё мнение.

Основанием для отклонения законопроекта являются многочисленные юридические коллизии и идеологические конфликты с основными положениями Конституции РФ, Концепции демографической политики РФ на период до 2025 года, Концепции семейной политики РФ на период до 2025 года, Стратегии национальной безопасности РФ до 2030 года, согласно которым семья, отцовство, материнство и детство находятся под особой защитой государства и охраняются как фундаментальные и государствообразующие ценности, - указывается в резолюции.

Ранее заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев отметил, что осознание того, что мы находимся на дне демографической ямы - огромное управленческое решение. Он добавил, что слова президента о том, что сбережение и приумножение народа являются высшим национальным приоритетом, означают, что теперь каждое решение, действие или нормативный акт исполнительной власти должны соотноситься с демографией.

"И даже речи теперь быть не может о каком-то законе о семейно-бытовом насилии. Потому что если закон о семейно-бытовом насилии врывается в семью, если этот закон против семьи - о нём даже не надо дискутировать. Высший национальный приоритет - сбережение и приумножение народа. Для этого нужно давать деньги многодетным семьям, поддерживать их. Для этого нужно горячее питание в школах, для этого нужны эти самые доплаты классным руководителям, занимающимся воспитанием. Для этого нужно принимать меры по сохранению семьи, по пестованию семьи", - заявил Малофеев в эфире "Пронько. Экономика".

Он напомнил, что в эфирах программ Царьграда не раз говорилось о том, что семья - это территория любви.

"Это единственное место, где человек не деньгами, а любовью расплачивается за всё. Ребёнок целует вас в щёчку - вы дарите ему подарок. Вы отворачиваетесь от ребёнка в тот момент, когда он сделал что-то плохое, и лишаете его своей любви. Любовь - это то, что в семье разлито в воздухе, то, в чём произрастает нормальный человек. Поэтому вторжение в семью невозможно. Это то место, где никакие общественные организации, какие-то органы опеки и попечительства не имеют никаких прав и не должны находиться. И вот это президент подтвердил своими словами о любви в семье", - продолжил Малофеев.

Заместитель главы ВРНС обратил внимание и на озвученные президентом меры по поддержке семей с детьми. В частности, на увеличении выплат для детей с трёх до семи лет.

"Это выплаты матерям, чтобы они спокойно занимались воспитанием детей, чего нам бы и хотелось, для того чтобы достичь демографических показателей. Вообще, в это послание президента вошло многое из нашего Соборного Слова от 18 октября этого года - то, что было принято на Всемирном Русского Народном Соборе. И мы счастливы и горды этим", - резюмировал Малофеев.

17 октября прошёл секционный день XXIII Всемирного Русского Народного Собора. В рамках работы Всемирного Русского Народного Собора прозвучали многочисленные экспертные доклады, а также прошло обсуждение основного соборного документа - "Стратегии народосбережения в Российской Федерации на период до 2050 года", состоящего из 114 пунктов и ставящего перед страной важнейшую, поистине жизненно необходимую задачу: достижение к 2050 году численности населения более чем 160 миллионов человек. Этого возможно достичь только в том случае, если суммарный коэффициент рождаемости к 2050 году будет более трёх детей (к 2035 году - не менее 2,1), а ожидаемая продолжительность жизни превысит 90 лет (к 2030-му - более 80 лет).

Безусловно, этой цели можно достичь только в случае системной работы по народосбережению, в том числе в рамках социально-экономического стимулирования молодых семей. Так, Константин Малофеев подчеркнул, что главным предложением Стратегии Всемирного Русского Народного Собора в этом направлении является льготное ипотечное кредитование российских семей (при рождении первого ребёнка - под 3,5% годовых, при рождении последующих детей - беспроцентная ипотека).

Сегодня в российском законодательстве есть все достаточные механизмы для защиты от насилия внутри семьи. Другой вопрос - как исполняются эти нормы? Об этой проблеме в эфире программы "Время покажет" на Первом канале говорил Константин Малофеев. Спорили об изъятии детей из семей, которое сегодня стало возможным, в том числе, например, из-за несделанного ремонта. А в качестве примера привели инцидент в Химози, где обвинения выдвинули многодетному отцу, - в хранении оружия и насилии. Малофеев предложил взглянуть на проблему шире. Ведь даже при существующих инструментах, а сегодня есть примеры внедрения той же ювенальной юстиции в России, реальной работы профессионалов мы не наблюдаем. Но всё время почему-то призываем ужесточать закон. Зачем? Ведь в нормах всё есть и сейчас.

Заместитель главы ВРНС прямо сказал, что относит себя к числу категорических противников ужесточения законодательства в этой спорной сфере. И вот почему: