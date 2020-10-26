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"Нанес коварный удар". Киев назвал вмешательство Будапешта в украинские выборы наглым
26 октября 2020, 17:30 • 37 • Украина
Министерство иностранных дел Украины заявил о "прямом вмешательстве" Будапешта в украинский избирательный процесс и неуважении Венгрией украинского законодательства. Так Киев отреагировал на заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто, прозвучавшее в день выборов.
25 октября, в день голосования на местных выборах на Украине, Сийярто опубликовал призыв к украинским венграм голосовать за одну из партий-участниц местных выборов на Закарпатье - КМКС (Общества венгерской культуры Закарпатья), а также призвал поддержать действующего мэра Берегово, представителя венгерской общины Золтана Бабяка. Сийярто также сообщил, что жители Закарпатья, которые находятся на территории Венгрии, могут в исключительном порядке поехать на Украину для голосования и вернуться обратно без обязательства проходить 14-дневный карантин.
В МИД заявили, что не только "огорчены" этим заявлением, но также считает, что оно подрывает украинский-венгерские переговоры.
"Таким образом официальный Будапешт нагло подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины и нанес коварный удар последовательным усилиям Украины прийти к конструктивному решению существующих в украинско-венгерских отношениях проблем", - говорится в заявлении МИД, текстом которого располагает Европейской правды.
Во внешнеполитическом ведомстве назвали подобные заявления "неприемлемыми" и предупредили о "жесткой реакции".
"Констатируем игнорирование Будапештом неоднократных призывов Киева прекратить пренебрегать принципами верховенства права и добрососедских отношений и с уважением относиться к законам Украины... Неприемлемые подсказки избирателям из Будапешта нарушают законодательство Украины и не оставляют украинской стороне другого выбора как жестко реагировать на такие шаги в соответствии с устоявшейся международной практикой и законодательством Украины", - говорится в заявлении.
"Нагнетание венгерской стороной эмоций и провоцирование граждан Украины не уважать Конституцию Украины и ее законы обречены на провал", - резюмирует МИД.
Напомним, 20 октября в МИД Украины предостерегли венгерских чиновников от политической агитации во время поездок в Закарпатскую область и обратились в правоохранительные органы с просьбой "дать оценку" таким их действиям.
Перед этим в МИД обратилась Гражданская сеть "ОПОРА" с просьбой оценить действия госсекретаря Венгрии по вопросам национальной политики Яноша Арпада Потап, который, по данным наблюдателей, во время визита в Закарпатской области 9-10 октября агитировал в пользу КМКС.
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