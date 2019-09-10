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"Намного лучше!": Трамп помечтал побыть на стадионе, чтобы ему намочило голову

10 сентября 2019, 09:24  •  120 • В мире
Президент США Дональд Трамп заявил, что его волосы не идеальны, но они "намного лучше", чем у большинства его ровесников. Он выразил желание выступить на стадионе, чтобы ему намочило голову и чтобы все увидели, что эта прическа - его собственная шевелюра.
Так, американский лидер Дональд Трампа во время своего выступления перед соратниками и сторонниками в Северной Каролине умудрился не просто переключить всеобщее внимание на себя, но также и похвалиться своей шевелюрой.
В частности, он отметил, что был бы готов провести митинг на открытом стадионе, чтобы вместить всех. Более того, он добавил, что в закрытое помещение вмещаются далеко не все, но он хотел бы даже "намочить свою прическу", находясь на стадионе, лишь бы все с ним успели пообщаться. Ну и заодно узнали бы один неоспоримый факт.
"Это бы показало по крайней мере, что это мои собственные волосы, - заявил он, рассуждая о дожде и собственной шевелюре. - Это и есть мои волосы. Может, они не замечательные, но могу сказать, что они лучше, чем у большинства моих друзей того же возраста. Намного лучше. Намного!"

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