"Намного лучше!": Трамп помечтал побыть на стадионе, чтобы ему намочило голову

Так, американский лидер Дональд Трампа во время своего выступления перед соратниками и сторонниками в Северной Каролине умудрился не просто переключить всеобщее внимание на себя, но также и похвалиться своей шевелюрой.

В частности, он отметил, что был бы готов провести митинг на открытом стадионе, чтобы вместить всех. Более того, он добавил, что в закрытое помещение вмещаются далеко не все, но он хотел бы даже "намочить свою прическу", находясь на стадионе, лишь бы все с ним успели пообщаться. Ну и заодно узнали бы один неоспоримый факт.

"Это бы показало по крайней мере, что это мои собственные волосы, - заявил он, рассуждая о дожде и собственной шевелюре. - Это и есть мои волосы. Может, они не замечательные, но могу сказать, что они лучше, чем у большинства моих друзей того же возраста. Намного лучше. Намного!"