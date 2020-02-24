"Намеренный вброс": Захарова отвергла "коронавирусные нападки" США на Росиию

Российская сторона отвергает все обвинения со стороны США в распространении дезинформации по коронавирусу. Об этом заявила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

Как считает дипломат, западные СМИ намеренно организовали провокационный вброс новостей.

"Намеренный вброс", - цитирует её слова ТАСС.

Как ранее заявило издание The Guardian со ссылкой на американских чиновников, якобы российская сторона через аккаунты в Twitter, Facebook и Instagram активно распространяет конспирологические теории о том, что новое заболевание является биооружием, которое разработали в ЦРУ. Впрочем, серьёзных доказательств предоставлено не было.

"Российские клеветники запугивают общественность, отвлекая внимание от тех усилий, которые предпринимают врачи по всему миру для борьбы с болезнью", - заявил заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер.