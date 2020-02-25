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"Намеренный вброс": Минобороны опровергло сообщения об ударе ВКС в Идлибе
25 февраля 2020, 20:39 • 17 • В мире
Минобороны России опровергло сообщения британской неправительственной организации об ударе ВКС в Идлибе. По словам руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олега Журавлёва, подобная информация - намеренный вброс.
Ранее так называемая Сирийская обсерватория по правам человека, расположенная в Великобритании, сообщила, что российские самолёты якобы 24 февраля нанесли удары по населённым пунктам Кансафра и Аль-Бара в провинции Идлиб.
"Сообщения… не соответствуют действительности. Самолёты ВКС России 24 февраля 2020 года в указанных районах боевых задач не выполняли", - отметили в Минобороны РФ.
Ведомство указало, что данные, представленные НПО, являются преднамеренным вбросом.
Журавлёв также отметил, что российская сторона продолжает выполнение договорённостей в Сирии.
20 февраля сообщалось, что террористы, вооружённая сирийская оппозиция и турецкие военные атаковали в районе деревни Нейраб правительственные войска Сирии. Наступление захлебнулась благодаря поддержке российских ВКС, которые нанесли удар по боевикам.
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