"Намерен защищать и противостоять" - Трамп дал совет Ирану "стремиться к миру" и тут же получил ответ

Американский лидер Дональд Трамп не хочет вступать в вооружённый конфликт с Ираном. Об этом он заявил журналистам во Флориде.

Ранее, напомним, Вашингтон обвинил Тегеран в нападении на американское посольство в иракском Багдаде. Однако сейчас Трамп отметил, что не хочет войны с Ираном.

"Я хочу, чтобы был мир. Я люблю мир, - сказал он в ответ на вопрос о возможности военного сценария. - Ирану следует стремиться к миру больше, чем кому-либо".

Он также подчеркнул, что не видит причин, чтобы военный конфликт между США и Ираном произошёл.

"Не думаю, что Иран хочет, чтобы это произошло", - заявил Трамп. В ответ на его слова иранская сторона также высказалась, что военный конфликт не нужен никому.

"Иран не стремится к войне, но намерен защищать собственные интересы и решительно противостоять тем, кто будет им угрожать", - заявил в свою очередь руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.