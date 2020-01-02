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"Намерен защищать и противостоять" - Трамп дал совет Ирану "стремиться к миру" и тут же получил ответ

02 января 2020, 22:24  •  44 • Политика
Президент США Дональд Трамп не хочет вступать в вооружённый конфликт с Ираном. Он даже дал совет Ирану "стремиться к миру". И тут же получил ответ, что иранская сторона намерена защищать свои интересы и противостоять тем, кто им угрожает.
Американский лидер Дональд Трамп не хочет вступать в вооружённый конфликт с Ираном. Об этом он заявил журналистам во Флориде.
Ранее, напомним, Вашингтон обвинил Тегеран в нападении на американское посольство в иракском Багдаде. Однако сейчас Трамп отметил, что не хочет войны с Ираном.
"Я хочу, чтобы был мир. Я люблю мир, - сказал он в ответ на вопрос о возможности военного сценария. - Ирану следует стремиться к миру больше, чем кому-либо".
Он также подчеркнул, что не видит причин, чтобы военный конфликт между США и Ираном произошёл.
"Не думаю, что Иран хочет, чтобы это произошло", - заявил Трамп. В ответ на его слова иранская сторона также высказалась, что военный конфликт не нужен никому.
"Иран не стремится к войне, но намерен защищать собственные интересы и решительно противостоять тем, кто будет им угрожать", - заявил в свою очередь руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

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