|
"Намерен защищать и противостоять" - Трамп дал совет Ирану "стремиться к миру" и тут же получил ответ
02 января 2020, 22:24 • 44 • Политика
Президент США Дональд Трамп не хочет вступать в вооружённый конфликт с Ираном. Он даже дал совет Ирану "стремиться к миру". И тут же получил ответ, что иранская сторона намерена защищать свои интересы и противостоять тем, кто им угрожает.
Американский лидер Дональд Трамп не хочет вступать в вооружённый конфликт с Ираном. Об этом он заявил журналистам во Флориде.
Ранее, напомним, Вашингтон обвинил Тегеран в нападении на американское посольство в иракском Багдаде. Однако сейчас Трамп отметил, что не хочет войны с Ираном.
"Я хочу, чтобы был мир. Я люблю мир, - сказал он в ответ на вопрос о возможности военного сценария. - Ирану следует стремиться к миру больше, чем кому-либо".
Он также подчеркнул, что не видит причин, чтобы военный конфликт между США и Ираном произошёл.
"Не думаю, что Иран хочет, чтобы это произошло", - заявил Трамп. В ответ на его слова иранская сторона также высказалась, что военный конфликт не нужен никому.
"Иран не стремится к войне, но намерен защищать собственные интересы и решительно противостоять тем, кто будет им угрожать", - заявил в свою очередь руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
44
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 января 2020, 23:39
|
28 декабря 2019, 09:09
|
29 декабря 2019, 11:09
|
28 декабря 2019, 18:39
|
27 декабря 2019, 16:39
|
28 декабря 2019, 21:54
|
27 декабря 2019, 10:09