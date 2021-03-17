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"Нам влепили беспрецедентную оплеуху": России предложили жёсткий ответ на слова Байдена о Путине

17 марта 2021, 19:30  •  21 • Политика
России предложили жёсткий ответ на слова Джо Байдена о Владимире Путине. Юрий Пронько заметил, что Москве есть что противопоставить Вашингтону в такой ситуации: "Нам влепили беспрецедентную оплеуху".
Президент США Джо Байден дал корреспонденту ABC News утвердительный ответ на вопрос о том, считает ли он российского лидера Владимира Путина "убийцей".
Он также заявил, что Кремль должен "заплатить" за якобы имевшие место попытки вмешательства в американские выборы, отметил в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько.
При этом глава Белого дома отметил, что Соединённые Штаты и Россия могут успешно уживаться в тех областях, где совместная работа идёт на пользу обеим сторонам.
Примечательно, что после публикации заявления Байдена рубль и фондовые индексы ушли в минус. Ситуацию в эфире "Первого русского" прокомментировал профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло.
Он спрогнозировал возможную реакцию Москвы на данное высказывание главы США. Эксперт считает, что ответ с российской стороны, несомненно, последует, однако будет более сдержанным.
Ведущий Царьграда между тем обратил внимание, что РФ есть что противопоставить Вашингтону в такой ситуации, и выразил недоумение в связи с тем, что Москва не пользуется имеющимися рычагами давления.
Нам влепили беспрецедентную оплеуху. […]. Мы и дальше будем сопли за собой подтирать? Зачем 10 с лишним млрд долларов у нас в американском госдолге? Зачем 35% золотовалютных резервов России, которые не пошли на развитие нашей страны, были выведены в юрисдикцию США? У нас есть возможность играть в свою пользу, - подчеркнул Пронько.

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