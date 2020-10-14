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"Нам терять уже нечего": Лавров объявил войну Европе... Или Брюсселю пока везёт?

14 октября 2020, 16:40  •  142 • Политика
Политолог Наталия Елисеева оценила высказывание Сергея Лаврова о возможном разрыве диалога с ЕС. Она порассуждала о том, действительно ли глава МИД России объявил тем самым дипломатическую войну Европе, или же Брюсселю пока везёт: "Нам терять уже нечего".
Политолог, политтехнолог, политический обозреватель, публицист Наталия Елисеева оценила решительное высказывание главы МИД России Сергея Лаврова, адресованное руководству ЕС.
Ранее дипломат, выступая в рамках международного дискуссионного клуба "Валдай", допустил возможность прекращения диалога между Россией и Евросоюзом.
Он подчеркнул, что именно западные государства не хотят поддерживать отношения, основанные на взаимоуважении, приведя в пример ситуацию с "отравлением" блогера Алексея Навального.
Елисеева выразила уверенность, что это заявление сделано совсем не просто так и что время для него выбрано не случайно.
Скоро будет вынесено решение по поводу санкционного списка лиц, которые якобы причастны к предполагаемому нападению на Навального. Соответственно, сегодня с российской стороны прозвучали эти слова как бы на опережение. Лавров тем самым намекает, что в случае если будут приняты какие-либо серьёзные экономические ограничения в отношении РФ, если действительно этим списком будет нанесён какой-то определённый ущерб, то мы, естественно, будем принимать ответные меры, и это, возможно, даже будет прекращение диалога, - пояснила собеседница Царьграда.
Она, однако, добавила, что данное заявление главы МИД России носит в большей степени предупредительный характер, поэтому не стоит воспринимать это высказывание как объявление дипломатической войны и анонс непосредственно действий.
Это пока своего рода "пугалки". Рассматривать данные слова Лаврова как информирование о реальных планах Москвы как то, что действительно может скоро претвориться в жизнь, я бы на данный момент не стала. Я, конечно, понимаю, что нам, можно сказать, терять уже нечего. Но говорить о разрыве взаимоотношений с Европой, прекращении диалога пока можно только условно, на дальнюю перспективу, - считает политолог.

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