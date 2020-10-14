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"Нам терять уже нечего": Лавров объявил войну Европе... Или Брюсселю пока везёт?
14 октября 2020, 16:40 • 142 • Политика
Политолог Наталия Елисеева оценила высказывание Сергея Лаврова о возможном разрыве диалога с ЕС. Она порассуждала о том, действительно ли глава МИД России объявил тем самым дипломатическую войну Европе, или же Брюсселю пока везёт: "Нам терять уже нечего".
Политолог, политтехнолог, политический обозреватель, публицист Наталия Елисеева оценила решительное высказывание главы МИД России Сергея Лаврова, адресованное руководству ЕС.
Ранее дипломат, выступая в рамках международного дискуссионного клуба "Валдай", допустил возможность прекращения диалога между Россией и Евросоюзом.
Он подчеркнул, что именно западные государства не хотят поддерживать отношения, основанные на взаимоуважении, приведя в пример ситуацию с "отравлением" блогера Алексея Навального.
Елисеева выразила уверенность, что это заявление сделано совсем не просто так и что время для него выбрано не случайно.
Она, однако, добавила, что данное заявление главы МИД России носит в большей степени предупредительный характер, поэтому не стоит воспринимать это высказывание как объявление дипломатической войны и анонс непосредственно действий.
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