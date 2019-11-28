"Нам так не жить": Собянин отказал москвичам в "красивой жизни" и выходных на 31 декабря

В Москве 31 декабря не станет выходным днём, заявил мэр столицы России Сергей Собянин. По его словам, Москва - это не Томск, чтобы вводить в ней дополнительный выходной день.

Речь идёт об инициативе губернатора Томской области Сергея Жвачкина. Он сделал 31 декабря выходным днём, а субботу 28 декабря - рабочим. То же самое он рекомендовал сделать и остальным местным властям.

"В Томске хорошая красивая жизнь, дополнительные выходные. Нам так не жить", - заявил Собянин в ответ на вопрос о перенимании опыта томского губернатора.

Мэр Москвы утверждает, что не может приказать коммерческим предприятиям объявить 31 дня выходным днём. По словам Собянина, он может устроить выходной только своим чиновникам, но они ему нужны на рабочих местах, так как на новогодние праздники запланировано множество мероприятий.

Ещё одним аргументом против введения выходного на 31 декабря мэр Москвы назвал традицию москвичей проводить на работе новогодние корпоративы. Если же 31 декабря станет выходным, жители Москвы лишатся возможности отметить Новый год с коллегами.