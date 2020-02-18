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"Нам страшно": Во Львовской области устроили бунт из-за эвакуированных украинцев из Уханя

18 февраля 2020, 13:09  •  117 • В мире
Люди во Львовской области устроили настоящий бунт и вышли на улицы к местной администрации из-за эвакуируемых украинцев из Уханя. По слухам, их могут разместить в местном санатории. "Вакцины нет, лекарств нет - нам страшно", - заявили горожане.
Как сообщает ТСН, акции протеста разгорелись в посёлке Шкло. До местных жителей дошли слухи, что эвакуируемых из китайского Уханя украинцев поместят рядом с ними - в санатории, расположенном вблизи школ и домов.
Эвакуировать граждан Украины на родину из эпицентра распространения коронавируса власти не могут уже несколько недель. В очередной раз рейс в Ухань перенесли на 18 февраля.
Однако во Львовской области возвращения соотечественников не особо ждут. Люди высказались категорически против размещения сограждан на карантин рядом с ними.
"У меня трое детей. Вакцины нет, лекарств нет - конечно, нам страшно", - рассказала местная жительница.
Местная администрация даже собралась на внеочередную сессию, чтобы успокоить людей.
"Прошу вас перестать паниковать. Информация, которая распространяется, - фейковая. Всё проводилось без всякой документации. К тому же санаторий не соответствует нужным критериям", - заявил глава райгосадминистрации Андрей Шумской.
Областные власти также подтвердили: Минздрав Украины не поручал подготовить объекты Львовской области для размещения эвакуируемых.
Число заражённых коронавирусом в Китае превысило 70,5 тысячи человек, скончались 1770.

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