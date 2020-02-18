"Нам страшно": Во Львовской области устроили бунт из-за эвакуированных украинцев из Уханя

Как сообщает ТСН, акции протеста разгорелись в посёлке Шкло. До местных жителей дошли слухи, что эвакуируемых из китайского Уханя украинцев поместят рядом с ними - в санатории, расположенном вблизи школ и домов.

Эвакуировать граждан Украины на родину из эпицентра распространения коронавируса власти не могут уже несколько недель. В очередной раз рейс в Ухань перенесли на 18 февраля.

Однако во Львовской области возвращения соотечественников не особо ждут. Люди высказались категорически против размещения сограждан на карантин рядом с ними.

"У меня трое детей. Вакцины нет, лекарств нет - конечно, нам страшно", - рассказала местная жительница.

Местная администрация даже собралась на внеочередную сессию, чтобы успокоить людей.

"Прошу вас перестать паниковать. Информация, которая распространяется, - фейковая. Всё проводилось без всякой документации. К тому же санаторий не соответствует нужным критериям", - заявил глава райгосадминистрации Андрей Шумской.

Областные власти также подтвердили: Минздрав Украины не поручал подготовить объекты Львовской области для размещения эвакуируемых.

Число заражённых коронавирусом в Китае превысило 70,5 тысячи человек, скончались 1770.