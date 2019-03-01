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"Нам, союзникам, под 9% даёте": Лукашенко обиделся на Кремль за дорогие кредиты

01 марта 2019, 12:24  •  88 • Политика
Белорусский президент Александр Лукашенко обиделся на Кремль за слишком дорогие, по его мнению, кредиты. "Нам, союзникам, под 9% даёте", - заявил он на пресс-конференции, приведя в пример Китай.
Александр Лукашенко, который уверяет, что "хоть сейчас" готов объединить Белоруссию с Россией, упрекнул Кремль в слишком дорогих, по его мнению, кредитах.
"Под какой процент вы у Америки у своих врагов держите миллиарды долларов? Меньше одного процента!" - заявил он в ходе большой пресс-конференции в Минске.

"А нам, союзникам, под 9% даёте", - пожаловался он и привёл в пример Китай, который "под 2% даёт".
При этом белорусский лидер попросил не обвинять Минск в "нахлебничестве".

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