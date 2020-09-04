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"Нам скрывать нечего": Лавров рассказал о подозрительных совпадениях с Навальным
04 сентября 2020, 20:35 • 90 • Политика
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что России нечего скрывать по ситуации с Навальным. В то же время он рассказал о подозрительных совпадениях в истории с "отравлением" блогера.
Россия предоставила Берлину всю имеющуюся у неё информацию по Навальному, а вот Германия пока не спешит ответить взаимностью, отметил глава внешнеполитического ведомства. По его словам, немецкая сторона обещала в скором времени передать России ответ по Навальному, но пока он задерживается из-за позиции Министерства иностранных дел ФРГ.
Дипломат добавил, что Москва скептически относится к голословным заявлениям Запада об "отравлении" и ждёт конкретных фактов. Глава российского МИД также обратил внимание на странные совпадения с историей Скрипалей, которые тоже якобы были отравлены "Новичком". Тогда Лондон так же предоставил странам Евросоюза свои данные, но не поделился ими с Россией.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок". Ряд западных стран и российская оппозиция уже обвинили во всём российские власти. Однако многие эксперты обращают внимание на отсутствие мотивов у Кремля. Добровольная передача Навального Германии и профессиональная, оперативная работа омских врачей, которые спасли жизнь блогеру, тоже противоречат этой версии.
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