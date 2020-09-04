"Нам скрывать нечего": Лавров рассказал о подозрительных совпадениях с Навальным

Россия предоставила Берлину всю имеющуюся у неё информацию по Навальному, а вот Германия пока не спешит ответить взаимностью, отметил глава внешнеполитического ведомства. По его словам, немецкая сторона обещала в скором времени передать России ответ по Навальному, но пока он задерживается из-за позиции Министерства иностранных дел ФРГ.

Нам по ситуации с Навальным скрывать нечего, - подчеркнул Лавров.

Дипломат добавил, что Москва скептически относится к голословным заявлениям Запада об "отравлении" и ждёт конкретных фактов. Глава российского МИД также обратил внимание на странные совпадения с историей Скрипалей, которые тоже якобы были отравлены "Новичком". Тогда Лондон так же предоставил странам Евросоюза свои данные, но не поделился ими с Россией.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок". Ряд западных стран и российская оппозиция уже обвинили во всём российские власти. Однако многие эксперты обращают внимание на отсутствие мотивов у Кремля. Добровольная передача Навального Германии и профессиональная, оперативная работа омских врачей, которые спасли жизнь блогеру, тоже противоречат этой версии.