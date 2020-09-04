Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Полицейский из дела Скрипалей проболтался об "отравлении" Навального
Выгодно исключительно одному человеку: В отравлении Навального обнаружили "...
Вассерман объяснил европейский план насчёт Тихановской
Оппозиция пошла ва-банк? Тихановская предупредила Лукашенко после встречи с Мишу...
Главная / Политика

"Нам скрывать нечего": Лавров рассказал о подозрительных совпадениях с Навальным

04 сентября 2020, 20:35  •  90 • Политика
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что России нечего скрывать по ситуации с Навальным. В то же время он рассказал о подозрительных совпадениях в истории с "отравлением" блогера.
Россия предоставила Берлину всю имеющуюся у неё информацию по Навальному, а вот Германия пока не спешит ответить взаимностью, отметил глава внешнеполитического ведомства. По его словам, немецкая сторона обещала в скором времени передать России ответ по Навальному, но пока он задерживается из-за позиции Министерства иностранных дел ФРГ.
Нам по ситуации с Навальным скрывать нечего, - подчеркнул Лавров.
Дипломат добавил, что Москва скептически относится к голословным заявлениям Запада об "отравлении" и ждёт конкретных фактов. Глава российского МИД также обратил внимание на странные совпадения с историей Скрипалей, которые тоже якобы были отравлены "Новичком". Тогда Лондон так же предоставил странам Евросоюза свои данные, но не поделился ими с Россией.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок". Ряд западных стран и российская оппозиция уже обвинили во всём российские власти. Однако многие эксперты обращают внимание на отсутствие мотивов у Кремля. Добровольная передача Навального Германии и профессиональная, оперативная работа омских врачей, которые спасли жизнь блогеру, тоже противоречат этой версии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



90
Источник
Похожие новости
04 сентября 2020, 00:25
Полицейский из дела Скрипалей проболтался об "отравлении" Навального
04 сентября 2020, 02:15
"Я вас разочарую…": Посол России в Белоруссии высказался о единой валюте
04 сентября 2020, 04:05
"С русскими лучше не шутить": Американцы стали "паиньками" после инцидента с БТР в Сирии
04 сентября 2020, 07:45
В финской лаборатории исчезли образцы анализов отравленного "так же, как Навальный"
04 сентября 2020, 16:55
"Русские убедительно попросили": Офицер предостерегал американцев от "шуток" в Сирии. Не услышали
04 сентября 2020, 02:15
"Огромное давление": Вашингтон обманул президента Сербии и принуждает признать Косово
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 сентября 2020, 00:25
Полицейский из дела Скрипалей проболтался об "отравлении" Навального
04 сентября 2020, 02:15
"Я вас разочарую…": Посол России в Белоруссии высказался о единой валюте
04 сентября 2020, 04:05
"С русскими лучше не шутить": Американцы стали "паиньками" после ...
04 сентября 2020, 07:45
"Элита" превратила Россию в "вахтовый посёлок": Неудобную правду ...
04 сентября 2020, 02:15
Израиль ударил по военной базе в Сирии, системы ПВО отразили воздушный налёт
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 августа 2020, 01:25
"Залп! Есть залп!": Появилось видео из напугавшей американцев подлодки
29 августа 2020, 22:30
Он не боится Путина: Секретный план Зеленского
01 сентября 2020, 11:55
Всё! Киев сдался! Украина официально перешла под внешнее управление!
30 августа 2020, 19:35
Пропущенный звонок Путина привёл Трампа в ярость: Он сорвался на крик при иностранной делегации
29 августа 2020, 12:25
Неожиданный поворот: Лукашенко избил "жёлтые жилеты"
31 августа 2020, 13:00
Вот и всё! Мальчик допрыгался! Россия начинает делать больно
03 сентября 2020, 05:10
Симоньян указала на "непреложный факт" в истории с Навальным
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.