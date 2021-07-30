"Нам пришлось отступить": Американский генерал назвал две причины, почему США проиграют Китаю

Американский генерал Джон Хайтен назвал две причины, почему США проиграют Китаю, если между двумя державами начнётся война. "Нам пришлось отступить на шаг", - отметил он.

Американские военные провели эксперимент, смоделировав военные действия против армии Китая. Результатом стал полный разгром вооружённых сил США, пишет Defense News.

По словам генерала, причин провала две. Во-первых, Китай тщательно изучил своего соперника и его возможности, а потому лучше был подготовлен. Во-вторых, американцам так и не удалось достичь "информационного господства". Данная стратегия долгое время считалась действенной против России и Китая, однако военные не смогли её реализовать в ходе эксперимента.

Представьте, чем в течение последних двадцати лет занимались наши реальные соперники. Нам пришлось отступить на шаг, - заявил Хайтен.

Генерал призвал власти США модернизировать вооружённые силы. По его словам, успех в войне против России и Китая будет определяться тем, насколько США готовы к подобной конфронтации.

Отметим, что США и НАТО открыто называют Россию и Китай своими наиболее вероятными военными противниками, поскольку эти страны "отказываются разделять ценности" коллективного Запада. Москва и Пекин в ответ утверждают, что все подобные заявления являются отголосками холодной войны, а также свидетельствуют о разладе в рядах США и Североатлантического альянса.