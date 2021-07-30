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"Нам пришлось отступить": Американский генерал назвал две причины, почему США проиграют Китаю
30 июля 2021, 00:05 • 103 • Политика
Американский генерал Джон Хайтен назвал две причины, почему США проиграют Китаю, если между двумя державами начнётся война. "Нам пришлось отступить на шаг", - отметил он.
Американские военные провели эксперимент, смоделировав военные действия против армии Китая. Результатом стал полный разгром вооружённых сил США, пишет Defense News.
По словам генерала, причин провала две. Во-первых, Китай тщательно изучил своего соперника и его возможности, а потому лучше был подготовлен. Во-вторых, американцам так и не удалось достичь "информационного господства". Данная стратегия долгое время считалась действенной против России и Китая, однако военные не смогли её реализовать в ходе эксперимента.
Генерал призвал власти США модернизировать вооружённые силы. По его словам, успех в войне против России и Китая будет определяться тем, насколько США готовы к подобной конфронтации.
Отметим, что США и НАТО открыто называют Россию и Китай своими наиболее вероятными военными противниками, поскольку эти страны "отказываются разделять ценности" коллективного Запада. Москва и Пекин в ответ утверждают, что все подобные заявления являются отголосками холодной войны, а также свидетельствуют о разладе в рядах США и Североатлантического альянса.
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