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"Нам придётся пережить тяжёлые времена": Собянин рассказал, как Москва будет жить до 1 мая
03 апреля 2020, 12:35 • 53 • Политика
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о продлении всеобщего режима самоизоляции и других решениях столичных властей. "Нам придётся пережить тяжёлые времена. Мы будем делать всё возможное и невозможное, чтобы побороть беду", - отметил градоначальник.
Все ограничения, введённые в Москве в связи с пандемией COVID-19, продлеваются до 1 мая. Об этом, а также других решениях столичных властей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своём официальном сайте.
До 1 мая в столице России продлевается запрет на проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных мероприятий. Кроме того, на этот же срок приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, баров и иных предприятий общепита. Исключение сделано только для заведений, делающих еду навынос.
Он напомнил, что пожилые люди особенно подвержены заболеванию, однако не щадит оно и людей других возрастов. При этом очевидно, что пандемия не закончится быстро, поэтому необходимо набраться терпения.
Подводя итог, он выразил уверенность, что город рано или поздно победит все проблемы, и москвичи смогут вернуться к нормальной жизни.
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