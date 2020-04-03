"Нам придётся пережить тяжёлые времена": Собянин рассказал, как Москва будет жить до 1 мая

Все ограничения, введённые в Москве в связи с пандемией COVID-19, продлеваются до 1 мая. Об этом, а также других решениях столичных властей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своём официальном сайте.

До 1 мая в столице России продлевается запрет на проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных мероприятий. Кроме того, на этот же срок приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, баров и иных предприятий общепита. Исключение сделано только для заведений, делающих еду навынос.

Опасность распространения COVID-19 - уже не теория. Это - наша реальность. Есть тяжелобольные и умершие от этой болезни, - подчёркивает Собянин.

Он напомнил, что пожилые люди особенно подвержены заболеванию, однако не щадит оно и людей других возрастов. При этом очевидно, что пандемия не закончится быстро, поэтому необходимо набраться терпения.

Нам придётся пережить тяжёлые времена. Мы будем делать всё возможное и невозможное, чтобы побороть беду, чтобы как можно меньше москвичей пострадало от коронавируса, - пообещал Собянин.

Подводя итог, он выразил уверенность, что город рано или поздно победит все проблемы, и москвичи смогут вернуться к нормальной жизни.