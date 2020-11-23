"Нам повезёт, если...": Билл Гейтс назвал сроки новой пандемии

По словам Гейтса, человечеству неизбежно придётся столкнуться с новой пандемией после того как COVID-19 сойдёт на нет.

"Да. И нам повезёт, если это случится лет через двадцать", - заявил миллиардер в подкасте с актрисой Рашидой Джонс и главным инфекционистом США Энтони Фаучи.

При этом основатель Microsoft не исключил, что всё может произойти гораздо раньше - через три года. Но есть и хорошие новости, отметил Гейтс, - страны уже "подготовлены", в мире к моменту новой пандемии появятся хорошо отработанные алгоритмы введения карантина и тестирования на инфекции.

"Во второй раз мы не будем такими глупыми", - считает Гейтс.

Ранее в программе The Daily Show Гейтс предупредил, что ситуация с коронавирусом может осложниться зимой. Более того, именно под эгидой фонда Гейтсов проходила так называемая репетиция пандемии вируса, о которой ранее неоднократно рассказывал Царьград. Удивительным образом, до начала коронавирусной паники, всё было показано в деталях, что спровоцировало серию вопросов к команде Гейтса.