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"Нам повезёт, если...": Билл Гейтс назвал сроки новой пандемии

23 ноября 2020, 22:10  •  86 • В мире
Основатель Microsoft Билл Гейтс считает, что после победы над COVID человечество неизбежно столкнётся с новой пандемией. По его словам, людям повезёт только в одном случае.
По словам Гейтса, человечеству неизбежно придётся столкнуться с новой пандемией после того как COVID-19 сойдёт на нет.
"Да. И нам повезёт, если это случится лет через двадцать", - заявил миллиардер в подкасте с актрисой Рашидой Джонс и главным инфекционистом США Энтони Фаучи.
При этом основатель Microsoft не исключил, что всё может произойти гораздо раньше - через три года. Но есть и хорошие новости, отметил Гейтс, - страны уже "подготовлены", в мире к моменту новой пандемии появятся хорошо отработанные алгоритмы введения карантина и тестирования на инфекции.
"Во второй раз мы не будем такими глупыми", - считает Гейтс.
Ранее в программе The Daily Show Гейтс предупредил, что ситуация с коронавирусом может осложниться зимой. Более того, именно под эгидой фонда Гейтсов проходила так называемая репетиция пандемии вируса, о которой ранее неоднократно рассказывал Царьград. Удивительным образом, до начала коронавирусной паники, всё было показано в деталях, что спровоцировало серию вопросов к команде Гейтса.

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