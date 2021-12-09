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"Нам нужны гарантии, а не словеса": Рябков рассказал, как избежать нового Карибского кризиса

09 декабря 2021, 21:40  •  95 • Политика
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, как избежать нового Карибского кризиса. По его словам, НАТО должно отступить от востока: "Нам нужны гарантии, а не словеса".
Рябков отметил, что отношения между Россией и Западом крайне напряжённые и продолжают обостряться. Дипломат считает, что если всё так и будет продолжаться, то мир может столкнуться с новым Карибским кризисом, когда сверхдержавы направляют друг на друга ракеты.
Чтобы избежать такой ситуации, необходимо договариваться и идти на взаимные уступки. Именно поэтому, считает Рябков, предложенный Россией вариант с предоставлением Москве гарантий нераспространения НАТО на восток может быть выходом из тупика. При этом Москва настаивает на том, чтобы на этот раз НАТО дало письменные обязательства, раз устные альянс нарушает.
Мы предлагаем здравую альтернативу происходящему, правовые гарантии могут быть оформлены по-разному, но это должны быть именно гарантии, гарантии договорного типа, это не обещания, не какие-то словеса, всё это мы проходили много раз,
- отметил замглавы МИД, отвечая на вопросы журналистов.
Карибский кризис - ситуация, которая сложилась в октябре 1962 года, когда Советский Союз тайно перебросил на Кубу свои ракеты (включая ядерные). Это стало ответом на размещение аналогичного американского оружия в Турции. Третья мировая война была предотвращена благодаря дипломатии. Президент США Джон Кеннеди и лидер СССР Никита Хрущёв смогли договориться и найти компромисс, благодаря чему произошла деэскалация напряжённости.

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