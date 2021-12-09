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"Нам нужны гарантии, а не словеса": Рябков рассказал, как избежать нового Карибского кризиса
09 декабря 2021, 21:40 • 95 • Политика
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, как избежать нового Карибского кризиса. По его словам, НАТО должно отступить от востока: "Нам нужны гарантии, а не словеса".
Рябков отметил, что отношения между Россией и Западом крайне напряжённые и продолжают обостряться. Дипломат считает, что если всё так и будет продолжаться, то мир может столкнуться с новым Карибским кризисом, когда сверхдержавы направляют друг на друга ракеты.
Чтобы избежать такой ситуации, необходимо договариваться и идти на взаимные уступки. Именно поэтому, считает Рябков, предложенный Россией вариант с предоставлением Москве гарантий нераспространения НАТО на восток может быть выходом из тупика. При этом Москва настаивает на том, чтобы на этот раз НАТО дало письменные обязательства, раз устные альянс нарушает.
- отметил замглавы МИД, отвечая на вопросы журналистов.
Карибский кризис - ситуация, которая сложилась в октябре 1962 года, когда Советский Союз тайно перебросил на Кубу свои ракеты (включая ядерные). Это стало ответом на размещение аналогичного американского оружия в Турции. Третья мировая война была предотвращена благодаря дипломатии. Президент США Джон Кеннеди и лидер СССР Никита Хрущёв смогли договориться и найти компромисс, благодаря чему произошла деэскалация напряжённости.
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