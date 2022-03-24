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"Нам нужно больше Америки": Президент Польши потребовал "добавки" на фоне украинского кризиса

24 марта 2022, 23:20  •  414 • Политика
Президент Польши Анджей Дуда потребовал американской "добавки" на фоне украинского кризиса. "Нам нужно больше Америки", - заявил он в телеобращении.
Дуда отметил, что спецоперация России на Украине стала "сильнейшим кризисом в мировой безопасности со времён окончания Второй мировой войны". Он настаивает на том, чтобы НАТО учло события на Украине при формировании своей концепции.
В частности, политик хочет, чтобы США играли большую роль в защите Европы и Польши.
В ситуации реальной опасности мы видим, что миру необходимо сильное американское лидерство. Для безопасности Европы и Польши нужно больше Америки как в военном, так и в экономическом отношении,
- пояснил Дуда.
Примечательно, что именно участие Америки и НАТО и стало первопричиной украинского кризиса. В конце прошлого года президент России Владимир Путин потребовал отвода сил НАТО подальше от русских границ и предоставления гарантии нерасширения на восток. В случае отказа он пообещал ответ "военно-технического характера". США и НАТО отказали.

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