"Нам нужно больше Америки": Президент Польши потребовал "добавки" на фоне украинского кризиса

Президент Польши Анджей Дуда потребовал американской "добавки" на фоне украинского кризиса. "Нам нужно больше Америки", - заявил он в телеобращении.

Дуда отметил, что спецоперация России на Украине стала "сильнейшим кризисом в мировой безопасности со времён окончания Второй мировой войны". Он настаивает на том, чтобы НАТО учло события на Украине при формировании своей концепции.

В частности, политик хочет, чтобы США играли большую роль в защите Европы и Польши.

В ситуации реальной опасности мы видим, что миру необходимо сильное американское лидерство. Для безопасности Европы и Польши нужно больше Америки как в военном, так и в экономическом отношении,

- пояснил Дуда.

Примечательно, что именно участие Америки и НАТО и стало первопричиной украинского кризиса. В конце прошлого года президент России Владимир Путин потребовал отвода сил НАТО подальше от русских границ и предоставления гарантии нерасширения на восток. В случае отказа он пообещал ответ "военно-технического характера". США и НАТО отказали.