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"Нам нужно больше Америки": Президент Польши потребовал "добавки" на фоне украинского кризиса
24 марта 2022, 23:20 • 414 • Политика
Президент Польши Анджей Дуда потребовал американской "добавки" на фоне украинского кризиса. "Нам нужно больше Америки", - заявил он в телеобращении.
Дуда отметил, что спецоперация России на Украине стала "сильнейшим кризисом в мировой безопасности со времён окончания Второй мировой войны". Он настаивает на том, чтобы НАТО учло события на Украине при формировании своей концепции.
В частности, политик хочет, чтобы США играли большую роль в защите Европы и Польши.
- пояснил Дуда.
Примечательно, что именно участие Америки и НАТО и стало первопричиной украинского кризиса. В конце прошлого года президент России Владимир Путин потребовал отвода сил НАТО подальше от русских границ и предоставления гарантии нерасширения на восток. В случае отказа он пообещал ответ "военно-технического характера". США и НАТО отказали.
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