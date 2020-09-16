Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин ошеломлён: Перед визитом Лукашенко в Сочи Bloomberg узнал о реакции Кремля
Момент, когда Минску пора просить помощи? Коц одним видео показал, как толпа ощу...
"Прямо скажем, плохое начало": Поддубный рассказал о грубой ошибке обр...
Сорви маску с силовика: "Бабий бунт" в Минске пошёл врукопашную. С виз...
Главная / Политика

"Нам нужен газ": Берлин пояснил своё отношение к "Северному потоку - 2"

16 сентября 2020, 01:10  •  76 • Политика
Берлин пояснил своё отношение к "Северному потоку - 2". В бундестаге признались: "Нам нужен природный газ".
Такое заявление во вторник сделал глава правительственного комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
По его словам, Берлин поставил цель к 2050 году избавиться от выбросов CO2 в атмосферу, а для этого страна должна полностью перестроиться на возобновляемую энергетику. Чтобы перейти на этот этап, Германии нужен газ - более экологически чистое топливо по сравнению с углём и более безопасное по сравнению с атомной энергетикой.
Нам нужен газ как переходная технология, если мы хотим справиться с отказом от угля и ядерной энергетики, сохранив при этом нашу промышленность и мобильность, - пояснил Эрнст агентству "РИА Новости".
Таким образом, представитель бундестага лишний раз подтвердил заинтересованность Германии в "Северном потоке - 2".
Напомним, что ранее канцлер Германии Ангела Меркель поставила вопрос о пересмотре позиции Берлина по проекту в связи со скандалом вокруг Алексея Навального. Она заявила, что российского блогера якобы отравили "Новичком", но при этом немецкие власти отказываются предоставить какие-либо доказательства.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



76
Источник
Похожие новости
15 сентября 2020, 22:25
ЕС не признал Лукашенко президентом Украины: В МИД Белоруссии оценили иронию
15 сентября 2020, 22:25
Шарий о "переговорах" Навального и Скрипаля: "Лёша, не переживай, от этого ещё никто не умирал"
15 сентября 2020, 23:20
У Белоруссии появился повод признать Крым российским
15 сентября 2020, 22:25
"В буквальном смысле удушение населения": Россия подняла в ООН вопрос о водной блокаде Крыма
15 сентября 2020, 23:20
В России объяснили конфуз с плакатом Трампа и нашими истребителями
15 сентября 2020, 22:25
"Переноса выборов в Госдуму не будет": Жириновский рассказал, когда состоится голосование
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 сентября 2020, 20:20
Сценарий провален, как быть? Военные США растерялись перед боем "с Россией"
13 сентября 2020, 19:05
Потрясённый состоянием Крыма Лоза напомнил об ошибке Ельцина
13 сентября 2020, 08:05
Сорви маску с силовика: "Бабий бунт" в Минске пошёл врукопашную. С визгом и матом
14 сентября 2020, 05:10
Водоналивные баки вместо покрышек. Протестующие начали возводить баррикады в Минске
14 сентября 2020, 12:30
Почти Крым-2: России развязывают руки. Даже на Украине
11 сентября 2020, 22:10
Круг сужается: Загадочная спутница Навального оказалась дочкой главы биолаборатории
09 сентября 2020, 06:55
Ракеты оставят без "колёс"? В Киеве рассказали, какими проблемами обернётся провал беломайдана
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.