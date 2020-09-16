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"Нам нужен газ": Берлин пояснил своё отношение к "Северному потоку - 2"
16 сентября 2020, 01:10 • 76 • Политика
Берлин пояснил своё отношение к "Северному потоку - 2". В бундестаге признались: "Нам нужен природный газ".
Такое заявление во вторник сделал глава правительственного комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
По его словам, Берлин поставил цель к 2050 году избавиться от выбросов CO2 в атмосферу, а для этого страна должна полностью перестроиться на возобновляемую энергетику. Чтобы перейти на этот этап, Германии нужен газ - более экологически чистое топливо по сравнению с углём и более безопасное по сравнению с атомной энергетикой.
Таким образом, представитель бундестага лишний раз подтвердил заинтересованность Германии в "Северном потоке - 2".
Напомним, что ранее канцлер Германии Ангела Меркель поставила вопрос о пересмотре позиции Берлина по проекту в связи со скандалом вокруг Алексея Навального. Она заявила, что российского блогера якобы отравили "Новичком", но при этом немецкие власти отказываются предоставить какие-либо доказательства.
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