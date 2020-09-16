"Нам нужен газ": Берлин пояснил своё отношение к "Северному потоку - 2"

Такое заявление во вторник сделал глава правительственного комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

По его словам, Берлин поставил цель к 2050 году избавиться от выбросов CO2 в атмосферу, а для этого страна должна полностью перестроиться на возобновляемую энергетику. Чтобы перейти на этот этап, Германии нужен газ - более экологически чистое топливо по сравнению с углём и более безопасное по сравнению с атомной энергетикой.

Нам нужен газ как переходная технология, если мы хотим справиться с отказом от угля и ядерной энергетики, сохранив при этом нашу промышленность и мобильность, - пояснил Эрнст агентству "РИА Новости".

Таким образом, представитель бундестага лишний раз подтвердил заинтересованность Германии в "Северном потоке - 2".

Напомним, что ранее канцлер Германии Ангела Меркель поставила вопрос о пересмотре позиции Берлина по проекту в связи со скандалом вокруг Алексея Навального. Она заявила, что российского блогера якобы отравили "Новичком", но при этом немецкие власти отказываются предоставить какие-либо доказательства.