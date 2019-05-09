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"Нам не стыдно смотреть в глаза ветеранам": Донбасс проведёт парад Победы

09 мая 2019, 14:39  •  101 • Политика
Донбасс пригласил понаблюдать за трансляцией их парада Победы. "Нам не стыдно смотреть в глаза ветеранам", - подвёл итоги командир бригады "Призрак".
Акция "Бессмертный полк" проходит во многих странах, помимо России, от США и Канады до Сирии.
В Донбассе также пройдёт парад в честь 74-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Юрий Шевченко, командир бригады "Призрак", отметил: "Нам не стыдно смотреть в глаза ветеранам Великой Отечественной войны".
Он обратился ко всем, кто поддерживает республики: "Найдите время завтра, посмотрите парады в Донецке и Луганске".
Он считает, что в ДНР есть чем гордиться - в первую очередь тем, что тут создали армии.

"И мы - победим. Как они", - пишет командир о ветеранах в своем микроблоге.
Когда участвуешь в Параде - каждый раз волнуешься, как мальчишка.
Вот вроде и тренируемся с месяц, отрабатываем до автоматизма, но - всё равно)
Волнение жуткое, хочется людям всё "классно" показать.
И только после прохождения твоих "коробок" выдыхаешь: "Ну, вроде нормально!") pic.twitter.com/R3jV2QiwxT
— Юрий Шевченко (@sheffchenkoyuri) 9 мая 2019 г.
Чем горжусь на Донбассе?
Нам не стыдно смотреть в глаза Ветеранам Великой Отечественной войны.

Найдите время завтра, посмотрите парады в Донецке и Луганске.
Мы создали наши армии. Мы - работаем.
Нам - не стыдно смотреть этим великим людям в глаза.
И мы - победим. Как Они.
— Юрий Шевченко (@sheffchenkoyuri) 8 мая 2019 г.

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