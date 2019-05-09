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"Нам не стыдно смотреть в глаза ветеранам": Донбасс проведёт парад Победы
09 мая 2019, 14:39 • 101 • Политика
Донбасс пригласил понаблюдать за трансляцией их парада Победы. "Нам не стыдно смотреть в глаза ветеранам", - подвёл итоги командир бригады "Призрак".
Акция "Бессмертный полк" проходит во многих странах, помимо России, от США и Канады до Сирии.
В Донбассе также пройдёт парад в честь 74-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Юрий Шевченко, командир бригады "Призрак", отметил: "Нам не стыдно смотреть в глаза ветеранам Великой Отечественной войны".
Он обратился ко всем, кто поддерживает республики: "Найдите время завтра, посмотрите парады в Донецке и Луганске".
Он считает, что в ДНР есть чем гордиться - в первую очередь тем, что тут создали армии.
"И мы - победим. Как они", - пишет командир о ветеранах в своем микроблоге.
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