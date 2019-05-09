"Нам не стыдно смотреть в глаза ветеранам": Донбасс проведёт парад Победы

Акция "Бессмертный полк" проходит во многих странах, помимо России, от США и Канады до Сирии.

В Донбассе также пройдёт парад в честь 74-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Юрий Шевченко, командир бригады "Призрак", отметил: "Нам не стыдно смотреть в глаза ветеранам Великой Отечественной войны".

Он обратился ко всем, кто поддерживает республики: "Найдите время завтра, посмотрите парады в Донецке и Луганске".

Он считает, что в ДНР есть чем гордиться - в первую очередь тем, что тут создали армии.



"И мы - победим. Как они", - пишет командир о ветеранах в своем микроблоге.

Когда участвуешь в Параде - каждый раз волнуешься, как мальчишка.

Вот вроде и тренируемся с месяц, отрабатываем до автоматизма, но - всё равно)

Волнение жуткое, хочется людям всё "классно" показать.

И только после прохождения твоих "коробок" выдыхаешь: "Ну, вроде нормально!") pic.twitter.com/R3jV2QiwxT — Юрий Шевченко (@sheffchenkoyuri) 9 мая 2019 г.

Чем горжусь на Донбассе?

Нам не стыдно смотреть в глаза Ветеранам Великой Отечественной войны.



Найдите время завтра, посмотрите парады в Донецке и Луганске.

Мы создали наши армии. Мы - работаем.

Нам - не стыдно смотреть этим великим людям в глаза.

И мы - победим. Как Они. — Юрий Шевченко (@sheffchenkoyuri) 8 мая 2019 г.



