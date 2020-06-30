"Нам нельзя": Интерпол прикрылся кодексом, отвечая на запрос Ирана по розыску Трампа

Интерпол отказался от рассмотрения запроса Тегерана на розыск американского лидера Дональда Трампа и прочих людей, которые подозреваются в причастности к убийству генерала Касема Сулеймани.

В комментарии для РИА Новости представители штаб-квартиры международной организации, находящейся во французском Лионе, пояснили, что работа с подобными обращениями противоречит внутреннему кодексу учреждения.

Там сказано, что Интерполу запрещено проводить какое-либо вмешательство или предпринимать действия "политического, военного, религиозного или расового характера", передал собеседник агентства.

Напомним, власти Ирана ранее сообщили, что будут требовать от организации объявления в международный розыск свыше 30 лиц, среди которых, помимо Трампа, также есть другие политики и военачальники из Соединённых Штатов.

В январе этого года американские силы провели авиационную операцию в аэропорту Багдада, в результате чего был убит генерал Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани.