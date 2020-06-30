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"Нам нельзя": Интерпол прикрылся кодексом, отвечая на запрос Ирана по розыску Трампа
30 июня 2020, 00:00 • 72 • Политика
Интерпол прикрылся своим кодексом, отвечая на запрос Ирана по розыску американского президента Дональда Трампа, которого Тегеран подозревает в причастности к убийству генерала Касема Сулеймани.
Интерпол отказался от рассмотрения запроса Тегерана на розыск американского лидера Дональда Трампа и прочих людей, которые подозреваются в причастности к убийству генерала Касема Сулеймани.
В комментарии для РИА Новости представители штаб-квартиры международной организации, находящейся во французском Лионе, пояснили, что работа с подобными обращениями противоречит внутреннему кодексу учреждения.
Там сказано, что Интерполу запрещено проводить какое-либо вмешательство или предпринимать действия "политического, военного, религиозного или расового характера", передал собеседник агентства.
Напомним, власти Ирана ранее сообщили, что будут требовать от организации объявления в международный розыск свыше 30 лиц, среди которых, помимо Трампа, также есть другие политики и военачальники из Соединённых Штатов.
В январе этого года американские силы провели авиационную операцию в аэропорту Багдада, в результате чего был убит генерал Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани.
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