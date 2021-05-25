"Нам нечего терять": В Латвии предложили взять белорусских хоккеистов в заложники

В Латвии предложили взять белорусских хоккеистов в заложники, чтобы обменять их на "политзаключённых белорусского режима". "Нам терять нечего", - говорят в Риге.

С такой инициативой выступил депутат латвийского сейма Айгарс Бикше (Aigars Bikse). Он заявил, что Латвия может заменить белорусский флаг и заморозить активы сторонников "режима", но эти методы ни на что не повлияют и не дадут надежду жителям Белоруссии, которые якобы находятся в информационном вакууме. Вместо этого парламентарий предлагает захватить белорусских хоккеистов и обменять их на латвийской границе на всех "политзаключённых белорусского режима".

Мы можем повлиять сильнее, чем мы думаем, просто это требует смелости. Нам нечего терять, мы уже потеряли слишком много свободы, самоуважения и гордости! - пишет парламентарий в Facebook.

Он назвал белорусскую хоккейную команду "террористической вишенкой" на торте и выразил уверенность, что её захват будет болезненным для президента Белоруссии Александра Лукашенко, который очень любит хоккей.

Отметим, что в настоящее время белорусская команда в полном составе находится в Риге, где проходит чемпионат мира по хоккею. Известная телеведущая Ольга Скабеева назвала предложение Бикше "эталонным примером европейской дипломатии".

Скриншот: Telegram/Skabeeva

Примечательно, что только накануне чиновники Латвии обвиняли Белоруссию в "государственном терроризме". Речь идёт о вынужденной посадке самолёта Ryanair в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Когда лайнер приземлился, сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали одного из пассажиров - основателя Telegram-канала NEXTA. Данный канал разжигал и координировал из Польши незаконные протесты в Белоруссии и признан в стране экстремистским.

Добавим также, что днём ранее мэр Риги самовольно заменил государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый флаг, которым пользуется белорусская оппозиция и который признан экстремистским символом.