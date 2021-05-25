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"Нам нечего терять": В Латвии предложили взять белорусских хоккеистов в заложники
25 мая 2021, 16:25 • 269 • Политика
В Латвии предложили взять белорусских хоккеистов в заложники, чтобы обменять их на "политзаключённых белорусского режима". "Нам терять нечего", - говорят в Риге.
С такой инициативой выступил депутат латвийского сейма Айгарс Бикше (Aigars Bikse). Он заявил, что Латвия может заменить белорусский флаг и заморозить активы сторонников "режима", но эти методы ни на что не повлияют и не дадут надежду жителям Белоруссии, которые якобы находятся в информационном вакууме. Вместо этого парламентарий предлагает захватить белорусских хоккеистов и обменять их на латвийской границе на всех "политзаключённых белорусского режима".
Он назвал белорусскую хоккейную команду "террористической вишенкой" на торте и выразил уверенность, что её захват будет болезненным для президента Белоруссии Александра Лукашенко, который очень любит хоккей.
Отметим, что в настоящее время белорусская команда в полном составе находится в Риге, где проходит чемпионат мира по хоккею. Известная телеведущая Ольга Скабеева назвала предложение Бикше "эталонным примером европейской дипломатии".
Скриншот: Telegram/Skabeeva
Примечательно, что только накануне чиновники Латвии обвиняли Белоруссию в "государственном терроризме". Речь идёт о вынужденной посадке самолёта Ryanair в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Когда лайнер приземлился, сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали одного из пассажиров - основателя Telegram-канала NEXTA. Данный канал разжигал и координировал из Польши незаконные протесты в Белоруссии и признан в стране экстремистским.
Добавим также, что днём ранее мэр Риги самовольно заменил государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый флаг, которым пользуется белорусская оппозиция и который признан экстремистским символом.
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