Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Талибан"* назвал две страны, которым можно не бояться боевиков
В Казахстане устроили "холодный душ" для русских. И для генералов, и д...
Москва предупредила ЕС о последствиях из-за участия стран в «Крымской платформе»
Политические проститутки. Как и почему Россия накажет участников "Крымской ...
Главная / Политика

"Нам нечего метаться": Россия и Европа уже решили судьбу Украины - политолог

25 августа 2021, 17:55  •  170 • Политика
Россия и Европа уже решили судьбу Украины без участия самой Украины. Об этом заявил украинский политолог Владимир Мулик. "Нам уже нечего метаться", - отметил он.
По словам Мулика, Украина уже давно потеряла свой суверенитет, положившись на западных партнёров. Страна оказалась настолько несамостоятельной, что сегодня её будущее определяют иностранные государства.
Тут давно всё решили за нас. Нам уже нечего метаться. Европа уже обо всём договорилась по этому поводу с Россией,
- цитирует политолога портал "Народные новости".
Мулик напомнил о статье президента России Владимира Путина, в которой говорится, что Москва не допустит присутствия НАТО на Украине. Евросоюз, как полагает эксперт, эти условия принял.
Украинская телеведущая Анастасия Гусарева в свою очередь отметила, что стремление к евроинтеграции сыграло с Украиной злую шутку. Евросоюзу выгодно, чтобы страна находилась в подвешенном состоянии, всегда стремилась к вступлению в ЕС, но при этом была бы бесконечно далека от этого. Такое положение дел позволяет Брюсселю диктовать Киеву свои условия и при этом не нести никакой ответственности.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





170
Источник
Похожие новости
25 августа 2021, 03:15
"Талибан"* назвал две страны, которым можно не бояться боевиков
25 августа 2021, 01:25
Игра слов: В Сети удачно пошутили о зелёнке и Порошенко
25 августа 2021, 03:15
"Грантоеды" идут на восток. США хотят перенести в Донбасс схему внешнего управления Украиной
25 августа 2021, 12:25
Зеленский в день выступления Путина тоже сделал заявления. Сквозь слёзы смеются даже украинцы
25 августа 2021, 01:25
Зеленским манипулируют? В новом решении увидели пугающую глупость
25 августа 2021, 01:25
Прибалтику ждёт афганский сценарий - эксперт
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 августа 2021, 00:15
В СНБО обвинили Россию в потере гостя "крымского саммита"
21 августа 2021, 09:25
"Русские великаны-обжоры обгоняют!": Американские генералы кричат и плачут
19 августа 2021, 06:50
Зеленский официально разрешил отбирать у людей землю
21 августа 2021, 07:35
Русские корабли обошлись без помощи Испании
22 августа 2021, 20:15
Глава "Нафтогаза" пригрозил полномасштабной войной из-за "Северного потока - 2"
20 августа 2021, 07:35
«На псячей мове не общаюсь»: Украинский чемпион негативно высказался об украинском языке
22 августа 2021, 02:50
Блогер объяснил, что именно копают украинцы на границе с Россией: Не просто рвы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.