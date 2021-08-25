|
"Нам нечего метаться": Россия и Европа уже решили судьбу Украины - политолог
25 августа 2021, 17:55 • 170 • Политика
Россия и Европа уже решили судьбу Украины без участия самой Украины. Об этом заявил украинский политолог Владимир Мулик. "Нам уже нечего метаться", - отметил он.
По словам Мулика, Украина уже давно потеряла свой суверенитет, положившись на западных партнёров. Страна оказалась настолько несамостоятельной, что сегодня её будущее определяют иностранные государства.
- цитирует политолога портал "Народные новости".
Мулик напомнил о статье президента России Владимира Путина, в которой говорится, что Москва не допустит присутствия НАТО на Украине. Евросоюз, как полагает эксперт, эти условия принял.
Украинская телеведущая Анастасия Гусарева в свою очередь отметила, что стремление к евроинтеграции сыграло с Украиной злую шутку. Евросоюзу выгодно, чтобы страна находилась в подвешенном состоянии, всегда стремилась к вступлению в ЕС, но при этом была бы бесконечно далека от этого. Такое положение дел позволяет Брюсселю диктовать Киеву свои условия и при этом не нести никакой ответственности.
Подпишитесь на нас
170
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 августа 2021, 00:15
|
21 августа 2021, 09:25
|
19 августа 2021, 06:50
|
21 августа 2021, 07:35
|
22 августа 2021, 20:15
|
20 августа 2021, 07:35
|
22 августа 2021, 02:50