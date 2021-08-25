"Нам нечего метаться": Россия и Европа уже решили судьбу Украины - политолог

Россия и Европа уже решили судьбу Украины без участия самой Украины. Об этом заявил украинский политолог Владимир Мулик. "Нам уже нечего метаться", - отметил он.

По словам Мулика, Украина уже давно потеряла свой суверенитет, положившись на западных партнёров. Страна оказалась настолько несамостоятельной, что сегодня её будущее определяют иностранные государства.

Тут давно всё решили за нас. Нам уже нечего метаться. Европа уже обо всём договорилась по этому поводу с Россией,

- цитирует политолога портал "Народные новости".

Мулик напомнил о статье президента России Владимира Путина, в которой говорится, что Москва не допустит присутствия НАТО на Украине. Евросоюз, как полагает эксперт, эти условия принял.

Украинская телеведущая Анастасия Гусарева в свою очередь отметила, что стремление к евроинтеграции сыграло с Украиной злую шутку. Евросоюзу выгодно, чтобы страна находилась в подвешенном состоянии, всегда стремилась к вступлению в ЕС, но при этом была бы бесконечно далека от этого. Такое положение дел позволяет Брюсселю диктовать Киеву свои условия и при этом не нести никакой ответственности.