"Нам не понравилось": Госдеп отреагировал на послание Владимира Путина и показ новейшего вооружения

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Официальный представитель внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт назвала показанные в ходе послания президента Федеральному Собранию ролики безответственными.

В американском Госдепартаменте заявили, что не намерены реагировать на выступление Владимира Путина. При этом официальный представитель ведомства Хизер Науэрт заявила, что во внешнеполитическом ведомстве США смотрели его с "большим интересом".

Она заявила, что Госдепартамент США считает безответственными видеоролики, показанные во время выступления. Науэрт расценила ракетную атаку, показанную в ходе послания, как нападение на США.

"Конечно, это печально смотреть такую видеоанимацию, которая показывает ядерную атаку на США. Это определенно то, на что нам не понравилось смотреть", - сказала официальный представитель ведомства.

По словам Науэрт, подобное поведение в США расценивают как безответственное.

"Мы не рассматриваем такое поведение как поведение ответственного международного игрока… Это безответственно", - резюмировала официальный представитель Госдепартамента США.

Напомним, что в ходе послания президент России показал новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире. Он подчеркнул, что Россия будет реагировать на угрозы к себе и своим союзникам, однако призывает страны мира к диалогу.