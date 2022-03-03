"Нам не нужны переговоры": Кадыров призвал Путина довести спецоперацию на Украине до конца

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о просьбах участников спецоперации на Украине к Путину: "Покончить с бандеровцами".

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился с призывом к президенту России Владимиру Путину не прекращать спецоперацию по денацификации Украины и прекратить переговоры с пособниками Зеленского.

Просим Верховного главнокомандующего Владимира Путина не останавливать спецоперацию. Мы добиваем отморозков, освобождаем от них Украину и весь народ. Главная задача — покончить с бандеровцами — выполняется

- заявил Кадыров в своем канале в Telegram.

По словам Кадырова, это убеждение разделяют все участвующие в спецоперации военнослужащие, а также добровольцы. Кадыров отметил, что к нему обращаются многие бойцы, призывающие прекратить встречи с представителями киевской хунты Зеленского:

Они никакой существенной пользы для России не несут, но зато дают возможность потянуть время той стороне

Кадыров отметил, что встречи с приезжающими из Киева делегатами бесполезны, поскольку бандеровская власть не согласится со "справедливыми требованиями" со стороны России. Лидер Чечни также назвал "отличными" результаты спецоперации, которая длится уже 8 день.

Кадыров также дал совет лидерам стран Европы, которые продолжают вводить санкции против России из-за ее спецоперации по демилитаризации Украины: "Вы убиваете свою экономику. Одумайтесь, пока есть еще шанс. Не портите экономические отношения с Россией. Этим вы только себе навредите"

Ранее в Белоруссии окончилась вторая встреча делегаций России и представителей Киева.

С начала гражданской войны на Украине с 2014 года погибло не менее 14 тысяч человек, сотни тысяч стали беженцами.

Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию по денацификации и уничтожению военных объектов, Минобороны России наносит точечные удары. Страны Запада впытались втянуть Украину в военный блок НАТО, что угрожает безопасности России. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что на любую угрозу России ответ будет незамедлительным.

Армия России не представляет опасности для мирных украинцев. Украина останется украинской.

Все детали спецоперации России на Украине - в специальном разделе "Первого русского".

Солдаты России, берегите себя и своих боевых товарищей как национальное достояние, ведь вы - лучшие люди страны! Возвращайтесь живыми! Спасибо, что вы есть!