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"Нам не надо в Польшу": Немецкий преподаватель рассказал, куда на самом деле бегут мигранты
12 ноября 2021, 19:45 • 84 • Политика
Бывший журналист Василий Яшкинас, который сейчас преподаёт немецкий язык для иностранцев, рассказал, куда на самом деле бегут мигранты. По его словам, просители убежища сами говорят: "Нам не надо в Польшу".
По словам Яшкинаса, большинство мигрантов направляется в Германию, поскольку там созданы лучшие условия для беженцев. В лагерях временного содержания чисто и аккуратно, быстро можно получить общежитие, а после получения документов приезжие фактически уравниваются в правах с немцами. Они могут рассчитывать на квартиру, за которую не надо будет платить, и пособие в размере 400 евро (33 тыс. рублей) на каждого члена семьи. А чтобы попасть в Германию, достаточно сказать, что в твоей стране идёт война или что там правит диктатор, чей режим угрожает твоей жизни. Экономических мигрантов, разумеется, никто брать не будет.
- пояснил Яшкинас "Московскому комсомольцу".
Эксперт обратил внимание, что в Испании, к примеру, очень мало мигрантов. Там не дают жильё, как в Германии, а на пособие можно снять только комнату на окраине города.
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