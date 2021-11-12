"Нам не надо в Польшу": Немецкий преподаватель рассказал, куда на самом деле бегут мигранты

Бывший журналист Василий Яшкинас, который сейчас преподаёт немецкий язык для иностранцев, рассказал, куда на самом деле бегут мигранты. По его словам, просители убежища сами говорят: "Нам не надо в Польшу".

По словам Яшкинаса, большинство мигрантов направляется в Германию, поскольку там созданы лучшие условия для беженцев. В лагерях временного содержания чисто и аккуратно, быстро можно получить общежитие, а после получения документов приезжие фактически уравниваются в правах с немцами. Они могут рассчитывать на квартиру, за которую не надо будет платить, и пособие в размере 400 евро (33 тыс. рублей) на каждого члена семьи. А чтобы попасть в Германию, достаточно сказать, что в твоей стране идёт война или что там правит диктатор, чей режим угрожает твоей жизни. Экономических мигрантов, разумеется, никто брать не будет.

После обострения ситуации на польско-белорусской границе появилось видео, на котором мигранты кричали: "Нам не надо в Польшу, нам нужно в Германию". В ФРГ действительно лучшие условия для мигрантов,

- пояснил Яшкинас "Московскому комсомольцу".

Эксперт обратил внимание, что в Испании, к примеру, очень мало мигрантов. Там не дают жильё, как в Германии, а на пособие можно снять только комнату на окраине города.