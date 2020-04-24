"Нам, москвичам, QR-коды выписали? Займитесь мигрантами!": В эфире федерального ТВ указали на проблему Собянина

В эфире программы "Время покажет" на Первом канале эксперты обсуждали ситуацию с трудовыми мигрантами, которые не только остаются сегодня, в дни кризиса, в России, но и, по предложению ряда аппаратчиков, должны получить помощь именно из нашего, российского бюджета. Подобная инициатива вызвала ранее шквал критики. К дискуссии присоединился и учредитель телеканала "Царьград" Константин Малофеев.

Выступая, он напомнил, что сегодня мы сражаемся не только с пандемией коронавируса, но и с экономическим кризисом. Когда мы выйдем из режима самоизоляции, будет множество граждан России, оставшихся без работы. Об этом говорят и сторонние эксперты, и представители власти. Есть прогноз главы Счётной палаты России Алексея Кудрина. Говорит о том же министр экономического развития России Максим Орешкин. Однако рабочие места будут занимать мигранты.

"Зачем нам в экономическом кризисе трудовые мигранты? Мы зачем валежником бочку с порохом декорируем? Если у нас через два месяца, когда закончатся все карантинные меры, граждане страны останутся без работы? - спросил Малофеев. - Я предлагаю, безусловно, депортировать тех, за кого не вписывается работодатель. Если работодатель даёт список, этот список конечный. В нём паспорта, адреса. Значит, работодатель отвечает за своих сотрудников, у него есть "денежная подушка", он их кормит и знает, что через два месяца он продолжит стройку".

Если работодатель не даёт гарантий и не хочет сохранять работу своему сотруднику-мигранту, то по истечении срока нахождения в России такой гость должен быть депортирован, уверен Малофеев. И свою часть работы в данном случае должны делать сотрудники правоохранительных органов.

"Если работодатель не готов брать ответственность - соответственно, извините, на 90 дней продлили - 90 дней прошло, простите, вы должны покинуть территорию Российской Федерации. Их можно сейчас взять на учёт. Нам, москвичам, всем QR-коды выписали? Займитесь мигрантами! Пожалуйста, это необходимо", - призвал Малофеев.