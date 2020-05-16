"Нам ловить нечего": Глава "Роскосмоса" подколол Дональда Трампа из-за "супер-пупер-ракеты"

Дональд Трамп анонсировал создание ракеты, которая в 17 раз будет превосходить как российские, так и китайские лучшие образцы вооружения.

"Нет, ну против супер-пупер-ракеты нам ловить нечего. Сдаёмся!" - написал глава "Роскосмоса" на своей странице в Twitter.

"Супер-пупер-ракета" - это не просто характеристика, а название, которое дал новому проекту американский президент. Официальное наименование пока держится в секрете. Никаких подробностей Дональд Трамп сообщать не стал.