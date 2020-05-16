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"Нам ловить нечего": Глава "Роскосмоса" подколол Дональда Трампа из-за "супер-пупер-ракеты"
16 мая 2020, 19:55 • 52 • Политика
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подколол Дональда Трампа после заявления о планах создания "супер-пупер-ракеты". "Нам ловить нечего", - не удержался от иронии он.
Дональд Трамп анонсировал создание ракеты, которая в 17 раз будет превосходить как российские, так и китайские лучшие образцы вооружения.
"Нет, ну против супер-пупер-ракеты нам ловить нечего. Сдаёмся!" - написал глава "Роскосмоса" на своей странице в Twitter.
"Супер-пупер-ракета" - это не просто характеристика, а название, которое дал новому проекту американский президент. Официальное наименование пока держится в секрете. Никаких подробностей Дональд Трамп сообщать не стал.
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