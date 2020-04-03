"Нам конец": Собчак показала фейковое обращение Путина. Без мата не обошлось

После обращения президента России Владимира Путина к нации, в котором он рассказал о предпринимаемых мерах по противодействию распространения коронавируса, телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала матерное видео с главой государства. Ролик смонтирован из выступления главы России.

На видео Путин обращается ко всем гражданам страны, всем работодателям и семьям. После этого, благодаря монтажу и склейке, глава государства в матерном выражении объявляет, что всем пришёл конец.

Наконец нам сказали правду!!!)))) - смеётся Собчак над собственной шуткой в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

Напомним, что до этого Собчак устроила в мессенджере настоящую истерику по поводу продления нерабочей недели до 30 апреля. По её словам, скоро начнутся массовые увольнения и прочие катастрофы.

При этом светская львица забывает, насколько сложная сейчас ситуация. По последним данным, в России уже больше 3,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. А в отсутствие лекарства и вакцины от коронавируса самым эффективным средством борьбы с распространением болезни являются самоизоляция и карантин.

Фото: скришот Telegram-канала "Кровавая барыня"