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"Нам конец": Собчак показала фейковое обращение Путина. Без мата не обошлось
03 апреля 2020, 14:35 • 251 • Политика
Ксения Собчак опубликовала видео с "матерящимся" президентом России Владимиром Путиным. Ролик смонтирован на основе сегодняшнего обращения главы государства к народу России. "Нам конец", - в матерном выражении объявляет президент на видео.
После обращения президента России Владимира Путина к нации, в котором он рассказал о предпринимаемых мерах по противодействию распространения коронавируса, телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала матерное видео с главой государства. Ролик смонтирован из выступления главы России.
На видео Путин обращается ко всем гражданам страны, всем работодателям и семьям. После этого, благодаря монтажу и склейке, глава государства в матерном выражении объявляет, что всем пришёл конец.
Напомним, что до этого Собчак устроила в мессенджере настоящую истерику по поводу продления нерабочей недели до 30 апреля. По её словам, скоро начнутся массовые увольнения и прочие катастрофы.
При этом светская львица забывает, насколько сложная сейчас ситуация. По последним данным, в России уже больше 3,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. А в отсутствие лекарства и вакцины от коронавируса самым эффективным средством борьбы с распространением болезни являются самоизоляция и карантин.
Фото: скришот Telegram-канала "Кровавая барыня"
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