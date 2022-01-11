Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Захват биолаборатории. В Алма-Ате сбылись худшие опасения?
Русские вошли в Казахстан - впечатлены даже скептики: "Красиво"
Стало известно о беспрецедентном решении Назарбаева
"Дядь, а ты кто?": Короткий совет от русских летит в США через Казахст...
Главная / Политика

"Нам это и нужно": Генерал-майор ФСБ описал новый путь России фразой Екатерины II

11 января 2022, 08:30  •  96 • Политика
Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов описал новый путь России в международной политике фразой Екатерины II. По его словам, "нам это и нужно" сейчас.
В беседе с "ПолитРоссией" Михайлов отметил, что наша страна на протяжении многих лет пыталась наладить диалог и отношения в целом с Западом, однако каждый раз сталкивалась с высокомерием и игнорированием. Россия каждый раз шла навстречу и была готова даже поступаться национальными интересами. Теперь же власти России взяли за основу стратегию, схожую с самими западными странами.
"Они будут говорить: вы обязаны перед нами. А мы будем отвечать: нет, вы обязаны перед нами", - сказал он.
По словам Михайлова, чем более независимую политику наша страна будет вести, "тем проще нам будет".
"Как говорила Екатерина Великая: они делают, что могут, а я делаю, что хочу", - сказал он, отметив, что России это и нужно, "делать то, что хотим".
Ранее Россия направила в США и НАТО список требований по безопасности. В частности, страна настаивает, чтобы альянс держался подальше от Средней Азии, Восточной Европы, Закавказья, Украины и Грузии. Своя позиция есть и у США.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



96
Источник
Похожие новости
11 января 2022, 00:55
Расплата за заговор? Ветеран МВД России объяснил странную смерть главных силовиков Казахстана
11 января 2022, 02:40
В США решили, когда миротворцам ОДКБ следует покинуть Казахстан
11 января 2022, 06:45
Русские дипломаты обнулили спекуляцию Белого дома на "переговорах века"
11 января 2022, 00:55
Главная тема, которую не обсуждали: Что осталось за скобками переговоров России и США
11 января 2022, 06:45
"Вернуть войска в казармы": Требования Госдепа США разбились о два факта о русских
11 января 2022, 05:00
США предостерегли Россию от недооценки рычагов воздействия, которые есть у Запада и Украины
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 января 2022, 00:55
Расплата за заговор? Ветеран МВД России объяснил странную смерть главных силовиков Ка...
11 января 2022, 02:40
В США решили, когда миротворцам ОДКБ следует покинуть Казахстан
11 января 2022, 06:45
Русские дипломаты обнулили спекуляцию Белого дома на "переговорах века"
11 января 2022, 00:55
Главная тема, которую не обсуждали: Что осталось за скобками переговоров России и США
11 января 2022, 06:45
"Вернуть войска в казармы": Требования Госдепа США разбились о два факта о ...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 января 2022, 19:00
Климкин потребовал от Украины "выполнить то, что мы не хотим и не можем выполнить"
08 января 2022, 19:50
Захват биолаборатории. В Алма-Ате сбылись худшие опасения?
09 января 2022, 03:25
Сатановский объяснил "дядям и тётям из США", какой русской угрозы следует бояться
08 января 2022, 08:10
Захарова ответила на хамскую реплику Блинкена о русских в Казахстане: "Сложно остаться в живых"
04 января 2022, 22:30
Москве указали на самое опасное в казахских протестах: "Майдан почти в чистом виде"
06 января 2022, 22:20
Казахские погромы докатились до Нью-Йорка. Протестующие обратились к русским
08 января 2022, 18:05
"Я не Нострадамус, но я предвижу": Баранец о двойной игре против России на казахском поле
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.