"Нам это и нужно": Генерал-майор ФСБ описал новый путь России фразой Екатерины II

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов описал новый путь России в международной политике фразой Екатерины II. По его словам, "нам это и нужно" сейчас.

В беседе с "ПолитРоссией" Михайлов отметил, что наша страна на протяжении многих лет пыталась наладить диалог и отношения в целом с Западом, однако каждый раз сталкивалась с высокомерием и игнорированием. Россия каждый раз шла навстречу и была готова даже поступаться национальными интересами. Теперь же власти России взяли за основу стратегию, схожую с самими западными странами.

"Они будут говорить: вы обязаны перед нами. А мы будем отвечать: нет, вы обязаны перед нами", - сказал он.

По словам Михайлова, чем более независимую политику наша страна будет вести, "тем проще нам будет".

"Как говорила Екатерина Великая: они делают, что могут, а я делаю, что хочу", - сказал он, отметив, что России это и нужно, "делать то, что хотим".

Ранее Россия направила в США и НАТО список требований по безопасности. В частности, страна настаивает, чтобы альянс держался подальше от Средней Азии, Восточной Европы, Закавказья, Украины и Грузии. Своя позиция есть и у США.