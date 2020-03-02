"Нам эта "дипломатия" знакома": Пушков о приближении к Сирии "100 тысяч тонн международной дипломатии" США

Авианосец США Eisenhower прошел через пролив Гибралтар, вышел в Средиземное море и движется к берегам Сирии, сообщает портал по отслеживанию судов Marine Traffic. Ситуацию прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.

В ВМС США утверждают, что группировка кораблей во главе с авианосцем проводит операцию по обеспечению безопасности на море в международных водах. Однако российский сенатор считает, что боевые корабли направлены для поддержки Турции. Он напомнил известную цитату экс-посла США в Москве, который охарактеризовал авианосец США, как "100 тысяч тонн международной дипломатии".

Нам эта "дипломатия" знакома. На нашу позицию по Сирии она не влияет, - заверил Пушков на своей странице в Twitter.

Напомним, что ситуация в Сирии сейчас крайне напряженная. Дамаск и Анкара вступили в прямое военное столкновение в сирийской провинции Идлиб. Турция сбила несколько самолётов ВВС Сирии, а сирийские правительственные войска уничтожили турецкие ударные беспилотники.