Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Он нарушил "негласное правило": Политтехнолог прокомментировал с...
Закон подписан: Путин утвердил расширение программы материнского капитала
Насколько реальна технологическая независимость России: факты и размышления
Звонок Лаврова помог: Турция освободила журналистов российского СМИ
Главная / Политика

"Нам эта "дипломатия" знакома": Пушков о приближении к Сирии "100 тысяч тонн международной дипломатии" США

02 марта 2020, 09:54  •  102 • Политика
Пушков оценил сообщения об американском авианосце в Средиземном море. Он напомнил известную цитату экс-посла США в Москве про "100 тысяч тонн международной дипломатии". "Нам эта "дипломатия" знакома. На нашу позицию по Сирии она не влияет", - подчеркнул российский сенатор.
Авианосец США Eisenhower прошел через пролив Гибралтар, вышел в Средиземное море и движется к берегам Сирии, сообщает портал по отслеживанию судов Marine Traffic. Ситуацию прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.
В ВМС США утверждают, что группировка кораблей во главе с авианосцем проводит операцию по обеспечению безопасности на море в международных водах. Однако российский сенатор считает, что боевые корабли направлены для поддержки Турции. Он напомнил известную цитату экс-посла США в Москве, который охарактеризовал авианосец США, как "100 тысяч тонн международной дипломатии".
Нам эта "дипломатия" знакома. На нашу позицию по Сирии она не влияет, - заверил Пушков на своей странице в Twitter.
Напомним, что ситуация в Сирии сейчас крайне напряженная. Дамаск и Анкара вступили в прямое военное столкновение в сирийской провинции Идлиб. Турция сбила несколько самолётов ВВС Сирии, а сирийские правительственные войска уничтожили турецкие ударные беспилотники.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



102
Источник
Похожие новости
01 марта 2020, 20:54
"Парад Победы – это не по фэншуй": Поклонская высказалась об отмене на Украине празднования 9 Мая
02 марта 2020, 00:09
Слезоточивый газ против града камней: Турция не сдерживает катастрофическое число мигрантов
02 марта 2020, 03:24
"Дерзкий" Эрдоган избил Путина и Асада - турок в Сети высмеяли за фантазии
02 марта 2020, 09:54
Закон подписан: Путин утвердил расширение программы материнского капитала
01 марта 2020, 14:24
Не захотели 9 Мая? Сразу по лбу: Сатановский выписал рецепт желающим рабства победителям
02 марта 2020, 07:54
Лавров и Чавушоглу обсудили подготовку к встрече Путина и Эрдогана
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 февраля 2020, 01:54
Даже повод не нужен: Турция собралась закрыть Босфор для России
26 февраля 2020, 12:54
"Русские, не уезжайте, нам нужны рабы и проститутки"
29 февраля 2020, 02:39
"Турки ещё те олени": Военкор заявил о самоуверенности бойцов Эрдогана - "на грани слабоумия, без отваги"
27 февраля 2020, 05:09
Простая логика: за какие поправки россияне будут голосовать 22 апреля
29 февраля 2020, 02:39
"Нас уничтожили русские проникающей бомбой": Турецкие СМИ сошли с ума
26 февраля 2020, 03:09
Маршал Язов дал совет Путину за три месяца до смерти: "Без резких движений"
01 марта 2020, 04:39
"Стресс и желание звонить домой": Поддубный рассказал о состоянии турецких военных в Идлибе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.