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"Нам эта "дипломатия" знакома": Пушков о приближении к Сирии "100 тысяч тонн международной дипломатии" США
02 марта 2020, 09:54 • 102 • Политика
Пушков оценил сообщения об американском авианосце в Средиземном море. Он напомнил известную цитату экс-посла США в Москве про "100 тысяч тонн международной дипломатии". "Нам эта "дипломатия" знакома. На нашу позицию по Сирии она не влияет", - подчеркнул российский сенатор.
Авианосец США Eisenhower прошел через пролив Гибралтар, вышел в Средиземное море и движется к берегам Сирии, сообщает портал по отслеживанию судов Marine Traffic. Ситуацию прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.
В ВМС США утверждают, что группировка кораблей во главе с авианосцем проводит операцию по обеспечению безопасности на море в международных водах. Однако российский сенатор считает, что боевые корабли направлены для поддержки Турции. Он напомнил известную цитату экс-посла США в Москве, который охарактеризовал авианосец США, как "100 тысяч тонн международной дипломатии".
Напомним, что ситуация в Сирии сейчас крайне напряженная. Дамаск и Анкара вступили в прямое военное столкновение в сирийской провинции Идлиб. Турция сбила несколько самолётов ВВС Сирии, а сирийские правительственные войска уничтожили турецкие ударные беспилотники.
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