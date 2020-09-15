"Нам даже отказывают в том, что мы люди?!": Лавров разнёс версию о "случайном" спасении Навального

Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал статью немецкой газеты Die Zeit, в которой утверждается, что спасение Алексея Навального стало результатом "счастливой случайности". Министр отметил, что западные СМИ опустились настолько низко, что уже перестали считать граждан России за людей.

Речь идёт о публикации, согласно которой на спасение Навального повлияли "удачные обстоятельства". Среди таковых называются быстрая реакция пилота на экстренную ситуацию, а также то, что у трапа самолёта после посадки "случайно" дежурила скорая помощь.

И вот это абсолютно безупречное поведение и пилота, и врачей, и скорой помощи подаётся как счастливое случайное стечение обстоятельств. То есть нам даже отказывают в том, что мы люди, понимаете?" - возмутился Лавров в интервью телеканалу RTVI.

Российский министр добавил, что подобная антироссийская риторика "глубоко сидит в головах" авторов западных публикаций.

Напомним, что Навальному стало плохо 20 августа во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт с оппозиционером сел в Омске, где пострадавшему была оказана срочная медицинская помощь. Как только состояние Навального стабилизировалось, его перевезли в Германию и поместили в берлинскую клинику "Шарите".