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"Нам даже отказывают в том, что мы люди?!": Лавров разнёс версию о "случайном" спасении Навального

15 сентября 2020, 09:35  •  287 • Политика
Лавров прокомментировал версию о "случайном" спасении Навального. "Нам даже отказывают в том, что мы люди, понимаете?" - раскритиковал публикацию глава МИД России.
Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал статью немецкой газеты Die Zeit, в которой утверждается, что спасение Алексея Навального стало результатом "счастливой случайности". Министр отметил, что западные СМИ опустились настолько низко, что уже перестали считать граждан России за людей.
Речь идёт о публикации, согласно которой на спасение Навального повлияли "удачные обстоятельства". Среди таковых называются быстрая реакция пилота на экстренную ситуацию, а также то, что у трапа самолёта после посадки "случайно" дежурила скорая помощь.
И вот это абсолютно безупречное поведение и пилота, и врачей, и скорой помощи подаётся как счастливое случайное стечение обстоятельств. То есть нам даже отказывают в том, что мы люди, понимаете?" - возмутился Лавров в интервью телеканалу RTVI.
Российский министр добавил, что подобная антироссийская риторика "глубоко сидит в головах" авторов западных публикаций.
Напомним, что Навальному стало плохо 20 августа во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт с оппозиционером сел в Омске, где пострадавшему была оказана срочная медицинская помощь. Как только состояние Навального стабилизировалось, его перевезли в Германию и поместили в берлинскую клинику "Шарите".

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