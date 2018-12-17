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"Нам, что, с вами мало терактов где-то там?": Путин раскрыл "боевое прошлое" членов "Нового величия"
17 декабря 2018, 19:24 • 164 • Политика
Президент России Владимир Путин заявил, что члены "Нового величия" занимались боеподготовкой в Подмосковье. У участников сообщества были изъяты пистолеты, гранаты, вещества для изготовления СВУ. "Понимаете, это такая серьёзная вещь. Нам, что, с вами мало терактов где-то там?" — задал Владимир Путин вопрос участникам встречи на недавнем заседании Совета по правам человека.
Президент России Владимир Путин заявил, что члены "Нового величия" занимались боеподготовкой в Подмосковье. Об этом речь шла на недавнем заседании Совета по правам человека.
В частности, глава государства озвучил предоставленную ему информацию по делу. Так, Путин отметил, что у участников сообщества были изъяты пистолеты, гранаты, вещества для изготовления СВУ.
Кроме того, указал президент, подготовка членов группировки шла в здании недостроенной больницы города Хотькова в Подмосковье.
Глава государства уточнил, что тренировки по боевой подготовке и изготовлению зажигательных смесей проводились в январе-феврале 2018 года. Правоохранители также обнаружили закамуфлированное под огнетушитель СВУ на основе алюминиевой селитры мощностью 2,5 килограмма в тротиловом эквиваленте с самодельным детонатором, а также пистолеты и гранаты.
"Понимаете, это такая серьёзная вещь. Нам, что, с вами мало терактов где‑то там? — задал Владимир Путин вопрос участникам встречи.
Полная стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
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