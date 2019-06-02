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"Нам больше нечего сообщить": Белый дом не определился с датой визита Зеленского

02 июня 2019, 04:24  •  79 • Политика
Американская сторона подтвердила информацию о приглашении президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. Но дату визита обозначить отказалась.
Белый дом официально подтвердил информацию о том, что лидер США Дональд Трамп направил президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение посетить Вашингтон. Об этом сообщает ТАСС.
Однако дату визита представитель Белого дома называть отказался, уточнив, что она еще не определена. "И нам на данный момент больше нечего сообщить", - отметил собеседник агентства в ответ на просьбу раскрыть детали возможного визита Зеленского.
Ранее в администрации президента Украины подтвердили, что получили приглашение из Вашингтона.

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