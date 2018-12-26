"Налоги для сверхбогатых и доступные кредиты": Жириновский рассказал, чему России стоит поучиться у Европы

Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил России взять пример с Европы и повысить налоги для сверхбогатых, а также сделать кредиты доступными.

России следует взять пример с Европы в сфере экономики - повысить налоги для сверхбогатых и сделать кредит доступным. Такое мнение высказал в Twitter лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

Он отмечает, что в Европе очень низкая процентная ставка по кредитам, а банки безболезненно продлевают сроки возврата взятых в кредит денежных средств. Жириновский считает, что России нужна точно такая же система.

"Это поможет бюджету и гражданам", - подчеркнул глава ЛДПР в своём сообщении. "Только не кредиты. Это постепенно начнёт разлагать, превращать в лентяев", - пишут Жириновскому пользователи соцсети. "Как сверхбогатые повысят сами себе налоги?" - интересуются у политика люди в комментариях.