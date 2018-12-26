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"Налоги для сверхбогатых и доступные кредиты": Жириновский рассказал, чему России стоит поучиться у Европы

26 декабря 2018, 01:54  •  18 • Политика
Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил России взять пример с Европы и повысить налоги для сверхбогатых, а также сделать кредиты доступными.
России следует взять пример с Европы в сфере экономики - повысить налоги для сверхбогатых и сделать кредит доступным. Такое мнение высказал в Twitter лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.
Он отмечает, что в Европе очень низкая процентная ставка по кредитам, а банки безболезненно продлевают сроки возврата взятых в кредит денежных средств. Жириновский считает, что России нужна точно такая же система.
"Это поможет бюджету и гражданам", - подчеркнул глава ЛДПР в своём сообщении.
"Только не кредиты. Это постепенно начнёт разлагать, превращать в лентяев", - пишут Жириновскому пользователи соцсети.
"Как сверхбогатые повысят сами себе налоги?" - интересуются у политика люди в комментариях.
Российской экономике нужно брать пример с Европы: повысить налоги для сверхбогатых и сделать кредит доступным. В Европе низкая процентная ставка по кредиту, банки безболезненно продлевают срок возврата денег. Такая система нужна России. Это поможет бюджету и гражданам.
— Жириновский В.В. (@Zhirinovskiy) 25 декабря 2018 г.

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