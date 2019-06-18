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"Налог на роскошь" за доход выше МРОТ? Депутат Журавлёв предсказал следующий проект чиновников
18 июня 2019, 10:24 • 1 • Политика
Депутат Госдумы Алексей Журавлёв не сдержал эмоций, узнав об инициативе региональных чиновников для бедных граждан России, имеющих огороды. Парламентарий не без сарказма предсказал, что следующим проектом в этом направлении может стать "налог на роскошь" за доход выше МРОТ.
Накануне Сеть вскипела от новости о том, что региональные чиновники предложили не платить пособия тем российским беднякам, у которых есть огороды. Свою точку зрения высказал на своих страницах в соцсетях и депутат Госдумы, председатель партии "Родина" Алексей Журавлёв.
Ответил не без сарказма, предсказав, каким может быть следующий проект чиновников в этом направлении.
"Такими темпами скоро кто-нибудь предложит ввести "налог на роскошь" для граждан, чей доход выше МРОТ…", - указал парламентарий в Twitter.
Фото: twitter/ZhuravlevRodina
Журавлёв также иронично отметил, что "региональные чиновники, которых периодически ловят на взятках и хищениях, так, видимо, подают пример "ленивым" гражданам".
Сам же парламентарий жёстко осудил подобный подход к решению проблемы с бедностью в России. А она, напомним, стоит весьма остро - десятки миллионов людей в нашей стране живут "за чертой" и по сути нищенствуют.
Как полагает депутат, "огородная" инициатива - "очередная попытка бюрократов снять с себя ответственность за социально-экономическую ситуацию на местах".
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