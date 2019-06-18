"Налог на роскошь" за доход выше МРОТ? Депутат Журавлёв предсказал следующий проект чиновников

Накануне Сеть вскипела от новости о том, что региональные чиновники предложили не платить пособия тем российским беднякам, у которых есть огороды. Свою точку зрения высказал на своих страницах в соцсетях и депутат Госдумы, председатель партии "Родина" Алексей Журавлёв.

Ответил не без сарказма, предсказав, каким может быть следующий проект чиновников в этом направлении.

"Такими темпами скоро кто-нибудь предложит ввести "налог на роскошь" для граждан, чей доход выше МРОТ…", - указал парламентарий в Twitter.

Фото: twitter/ZhuravlevRodina

Журавлёв также иронично отметил, что "региональные чиновники, которых периодически ловят на взятках и хищениях, так, видимо, подают пример "ленивым" гражданам".

Сам же парламентарий жёстко осудил подобный подход к решению проблемы с бедностью в России. А она, напомним, стоит весьма остро - десятки миллионов людей в нашей стране живут "за чертой" и по сути нищенствуют.

Как полагает депутат, "огородная" инициатива - "очередная попытка бюрократов снять с себя ответственность за социально-экономическую ситуацию на местах".