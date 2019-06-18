Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"По Донецку прошла колонна русских танков": Украинские СМИ нагнетают п...
Путин: надежная, гибкая и неделимая система безопасности - общая цель всех стран
"Летал над Припятью, предвещая беду": Западные СМИ пугают читателей че...
В России намерены приравнять домогательства к изнасилованию
Главная / Политика

"Налог на роскошь" за доход выше МРОТ? Депутат Журавлёв предсказал следующий проект чиновников

18 июня 2019, 10:24  •  1 • Политика
Депутат Госдумы Алексей Журавлёв не сдержал эмоций, узнав об инициативе региональных чиновников для бедных граждан России, имеющих огороды. Парламентарий не без сарказма предсказал, что следующим проектом в этом направлении может стать "налог на роскошь" за доход выше МРОТ.
Накануне Сеть вскипела от новости о том, что региональные чиновники предложили не платить пособия тем российским беднякам, у которых есть огороды. Свою точку зрения высказал на своих страницах в соцсетях и депутат Госдумы, председатель партии "Родина" Алексей Журавлёв.
Ответил не без сарказма, предсказав, каким может быть следующий проект чиновников в этом направлении.
"Такими темпами скоро кто-нибудь предложит ввести "налог на роскошь" для граждан, чей доход выше МРОТ…", - указал парламентарий в Twitter.
Фото: twitter/ZhuravlevRodina
Журавлёв также иронично отметил, что "региональные чиновники, которых периодически ловят на взятках и хищениях, так, видимо, подают пример "ленивым" гражданам".
Сам же парламентарий жёстко осудил подобный подход к решению проблемы с бедностью в России. А она, напомним, стоит весьма остро - десятки миллионов людей в нашей стране живут "за чертой" и по сути нищенствуют.
Как полагает депутат, "огородная" инициатива - "очередная попытка бюрократов снять с себя ответственность за социально-экономическую ситуацию на местах".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



1
Источник
Похожие новости
18 июня 2019, 05:09
Антонов: регулярные контакты лидеров РФ и США необходимы для определения вектора отношений
17 июня 2019, 18:09
Путину и Лукашенко представят предложения интеграции в Союзном государстве
18 июня 2019, 08:24
Путин: надежная, гибкая и неделимая система безопасности - общая цель всех стран
17 июня 2019, 21:24
Орешкин назвал своего нового заместителя "тяжелой артиллерией"
17 июня 2019, 21:24
Путин ужесточил уголовное наказание за «пьяные» ДТП
17 июня 2019, 21:24
"Всё как всегда": Зеленский и Макрон "спелись" против России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 июня 2019, 01:54
"Так это были не русские?": Экс-глава Генштаба ВСУ спустя 5 лет признался в атаке на колонну украинского нацбатальона
13 июня 2019, 19:54
Очередная атака доказала, что русские С-300 бессильны перед РЭБ Израиля
13 июня 2019, 22:54
«Нафтогаз» ответил на предложение о мировом соглашении с «Газпромом»
15 июня 2019, 23:54
В Крыму рассказали о фиаско Киева из-за водной блокады
15 июня 2019, 04:24
Люди бегут, и Зеленский с этим может не справиться – украинский политолог
15 июня 2019, 01:09
"Это старая российская территория": Экс-канцлер Германии взбесил украинцев словами о Крыме
11 июня 2019, 15:54
Трамп не шутил: США наказали Эрдогана за С-400
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.