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"Налог на Google" введён. Официально
01 января 2022, 11:05 • 163 • В мире
В Казахстане с 1 января 2022 года официально вступает в силу так называемый налог на Google.
Новые поправки в Налоговый кодекс, вступающие в силу с 1 января 2022 года в Казахстане, касаются всех иностранных компаний, которые продают свои товары или услуги через онлайн-платформы на территории республики. Теперь их обязали платить НДС в бюджет Казахстана.
Так называемый налог на Google равен 12% от суммы проданных товаров или услуг и касается исключительно иностранных компаний.
Власти республики предполагают, что сборы нового налога пополнят казну государства примерно на 2 миллиарда тенге за год.
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