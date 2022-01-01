"Налог на Google" введён. Официально

В Казахстане с 1 января 2022 года официально вступает в силу так называемый налог на Google.

Н овые поправки в Налоговый кодекс, вступающие в силу с 1 января 2022 года в Казахстане, касаются всех иностранных компаний, которые продают свои товары или услуги через онлайн-платформы на территории республики. Теперь их обязали платить НДС в бюджет Казахстана.

Так называемый налог на Google равен 12% от суммы проданных товаров или услуг и касается исключительно иностранных компаний.