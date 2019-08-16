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"Накрывала детей своим телом": В Канаде семья описала встречу с волком как "фильм ужасов"
16 августа 2019, 14:39 • 16 • В мире
В Канаде в национальном парке Банф на семью в кемпинге напал волк, который пытался вытащить отца семейства из палатки и утащить. "Накрыла детей своим телом", - рассказывает очевидица.
Встречу с диким хищником семья Рисполи, похоже, запомнит надолго. Как пишет Mercury News, инцидент произошел в национальном канадском парке Банф. История больше напоминает "фильм ужасов".
Супруга пострадавшего рассказывает, как в палатку запрыгнул волк. Он попытался утащить главу семейства. Женщина попыталась укрыть своим телом детей. И одновременно она держала своего супруга за ноги, чтобы хищник не уволок его.
От криков проснулся сосед по палатке.
"Я подбежал и просто пнул волка в заднюю часть бедра", - признался очевидец. И добавил, что почти сразу пожалел об этом. Он боялся, что хищник бросится теперь на него. Но волк в итоге стушевался и решил дать деру. Позже, по информации издания, агрессивного зверя выследили и убили.
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