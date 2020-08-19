"Накрылось медным тазом": Гордон сдал организаторов провокации с русскими "наёмниками" в Минске

В своём Telegram-канале "Саваничи" блогер продемонстрировал часть интервью Гордона телеканалу "Дождь", где украинский журналист признал, что провокация в Минске была организована украинскими спецслужбами.

Стоит отметить, что несколько украинских изданий ранее сообщили о том, что спецоперация предполагала дальнейшее задержание граждан России сотрудниками СБУ следующим образом: во время полёта в Стамбул самолёт должен был экстренно сесть из-за плохого самочувствия подставного пассажира, однако якобы Киевом было решено перенести полёт, а богатырей поселили на некоторое время в отеле в Минске. После этого, как сообщили СМИ со ссылкой на источники в СБУ, произошла утечка в окружении президента Украины Зеленского, ситуация вскрылась, а граждане России были задержаны.

В интервью телеканалу "Дождь" Гордон подтвердил правдивость этой информации и отметил, что спецслужбы год готовили эту операцию, однако всё "накрылось медным тазом" из-за "предательства".

"Особо интересно в этой истории то, что об операции рассказывает человек, который во время происходящих событий приезжал брать у Лукашенко интервью. То есть он фактически участвовал в процессе, цель которого было поссорить Белоруссию и Россию!" - отметил блогер Никола Саваничи.

При этом он обратил внимание на то, что Киев намеренно на самом деле отвлёк внимание президента Белоруссии Александра Лукашенко на эту историю с богатырями, чтобы, улучшив удобный момент, ударить майданом по Белоруссии.

При этом Саваничи отметил, что самое печальное в этой истории то, что для российских либералов даже после такого циничного признания Гордон не перестанет быть рукопожатным.

"Редкостные мрази, конечно!" - подчеркнул блогер.

Фото: Скриншот Telegram/Саваничи