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"Накрутка в 1000 процентов за детальку, каково?": СМИ раскрыли многолетнюю схему воровства в Пентагоне

23 мая 2019, 03:54  •  50 • В мире
Bloomberg выяснил, как на протяжении многих лет из Пентагона воровали деньги за детали. Речь идет о поставщике для армейских нужд TransDigm Group Inc. Как выяснили аудиторы, накрутка за некие детали, стоимость которых не превышала и полусотни долларов, в контрактах составляла в тысячу раз. В Сети по этому поводу иронизируют – "накрутка в 1000 процентов за детальку, каково?"
В Пентагоне озаботились многолетним воровством буквально из-под носа, которое проворачивали их поставщики. В частности, как пишет Bloomberg, военное ведомство США настаивает на том, чтобы финансовые инспекторы получили возможность и право требовать от поставщиков армии и флота любые документы, включая бумаги по уже завершённым и выполненным контрактам.
Причиной тому стали вскрывшиеся сведения о контрактах компании TransDigm Group Inc. Поставщик деталей для армейских нужд, как выяснилось в ходе проверки, накручивал цены на детали до 1000 процентов. А по некоторым контрактам подрядчики и поставщики Минобороны США накручивают стоимость производства тех или иных узлов до (присядьте!) 9400%.
Проверка генерального инспектора контрактов компании TransDigm выявила, что фирма получила сверхприбыль по 98 из 100 запчастей. В частности, за поставленные детали, оцененные в $28 млн, в действительности Пентагон мог переплатить в несколько раз, поскольку уплатил за эти запчасти $91 млн.
И такой гигантский разрыв неудивителен, поскольку, по данным проверки, при себестоимости детали в $46, а Минобороны США выписывали счет на нее в $4 361. Накрутка цены таким образом доходила до тысячи процентов. Впрочем, за примерами далеко ходить не надо. По информации издания, трехдюймовая муфта в 2007 году стоила $1239, а в 2017-м году та же муфта стала стоить уже $7325.
Примечательно, что трудами этой же компании осуществляется ремонт самолётов и вертолётов AH-64 Apache, C-17 Globemaster III, F-16 Fighting Falcon и CH-47 Chinook. Поэтому убытки для МО США за годы такого откровенного воровства могут быть гигантскими.
Как сообщает Bloomberg, саму схему выявили не год и не два назад. Еще в 2006 году аудиторы отмечали, что стоимость поставщиков крайне завышенная. Однако никто от продукции нерадивых подрядчиков за все эти годы не отказался и платить не перестал. Более того, между 2012 и 2017 годами Пентагон заключил с компанией более 4 тыс. контрактов на общую сумму почти в полмиллиарда долларов.

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