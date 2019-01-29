"Накормите Рому пармезаном": Украинский журналист Цимбалюк "умирает с голоду" в России

Работающий в России украинский журналист Роман Цимбалюк сообщил, что российским гражданам якобы нечего есть, так как в магазинах нет европейских продуктов. Особенно, как выяснилось из статьи, украинец скучает по импортным сырам. Материал о "голодающей России" прокомментировала журналистка и блогер Юлия Витязева.

"Обращаюсь к россиянам с просьбой: при встрече накормите Рому пармезаном. Желательно, целым куском сразу. И не отпускайте, пока не проглотит", - написала она в Twitter.

"Хрен ему. Пусть с Украины себе жратву везёт, если ему жрать нечего", - пишут российские пользователи соцсети.

"И обязательно перед выходом проверить рот. А то за щеками унесет", - предусмотрительно предлагает Вячеслав Горбунов.

"4 года сидит в заизолированной Москве, обратно не собирается. Исхудал, бедняжка. На одних контрабандных рошенках только и выживает", - смеются люди в комментариях.