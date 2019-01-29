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"Накормите Рому пармезаном": Украинский журналист Цимбалюк "умирает с голоду" в России
29 января 2019, 02:24 • 96 • Политика
Украинский журналист Роман Цимбалюк сообщил, что в России нечего есть, так как отсутствуют европейские продукты. "Накормите Рому пармезаном", - призвала жителей России журналистка и блогер Юлия Витязева.
Работающий в России украинский журналист Роман Цимбалюк сообщил, что российским гражданам якобы нечего есть, так как в магазинах нет европейских продуктов. Особенно, как выяснилось из статьи, украинец скучает по импортным сырам. Материал о "голодающей России" прокомментировала журналистка и блогер Юлия Витязева.
Напомним, что украинский журналист Роман Цимбалюк живет и работает в Москве. Его основной деятельностью является посещение различных пресс-конференций и брифингов официальных лиц России.
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