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"Накормите Рому пармезаном": Украинский журналист Цимбалюк "умирает с голоду" в России

29 января 2019, 02:24  •  96 • Политика
Украинский журналист Роман Цимбалюк сообщил, что в России нечего есть, так как отсутствуют европейские продукты. "Накормите Рому пармезаном", - призвала жителей России журналистка и блогер Юлия Витязева.
Работающий в России украинский журналист Роман Цимбалюк сообщил, что российским гражданам якобы нечего есть, так как в магазинах нет европейских продуктов. Особенно, как выяснилось из статьи, украинец скучает по импортным сырам. Материал о "голодающей России" прокомментировала журналистка и блогер Юлия Витязева.
"Обращаюсь к россиянам с просьбой: при встрече накормите Рому пармезаном. Желательно, целым куском сразу. И не отпускайте, пока не проглотит", - написала она в Twitter.
"Хрен ему. Пусть с Украины себе жратву везёт, если ему жрать нечего", - пишут российские пользователи соцсети.
"И обязательно перед выходом проверить рот. А то за щеками унесет", - предусмотрительно предлагает Вячеслав Горбунов.
"4 года сидит в заизолированной Москве, обратно не собирается. Исхудал, бедняжка. На одних контрабандных рошенках только и выживает", - смеются люди в комментариях.
Напомним, что украинский журналист Роман Цимбалюк живет и работает в Москве. Его основной деятельностью является посещение различных пресс-конференций и брифингов официальных лиц России.
Роман Цимбалюк взахлёб рассказывает о голодающей России. Особенно его удручает отсутсвие импортных сыров. В связи с чем обращаюсь к россиянам с просьбой: при встрече накормите Рому пармезаном. Желательно, целым куском сразу. И не отпускайте, пока не проглотит pic.twitter.com/8CNVQXOaEZ
— Юлия Витязева (@Vityzeva) 28 января 2019 г.

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