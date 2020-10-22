"Накопительная пенсия - это фикция": Делягин об очередной заморозке накоплений

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект о продлении заморозки накопительной пенсии ещё на год. Своим мнением по поводу заморозки накопительной части пенсии поделился экономист и политолог Михаил Делягин.

Он отметил, что не видит ничего страшного в заморозке накопительной части пенсии, так как она всё равно является фикцией. Накопительная система работает только на стабильно растущих рынках, что бывает достаточно редко, считает Михаил Делягин.

"Самая эффективная пенсионная система - это распределительная, солидарная, которая была в Советском Союзе", - сказал он в интервью изданию "Свободная пресса".

Напомним, что с 2014 года шесть процентов зарплаты граждан России, предназначенные для накопления, направляются в страховую часть пенсионной системы, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Система должна была действовать до 2021 года, однако меру продлили до конца 2023 года.