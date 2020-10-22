Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Коварный замысел провалился: Россия лишила Украину инструмента шантажа
Страна на коленях и в агонии: Украина движется к катастрофе
Беспорядки в Киеве: Националисты обещают – Украина будет в огне
Посёлок Орелька в Харьковской области объявил о выходе из состава страны
Главная / Политика

"Накопительная пенсия - это фикция": Делягин об очередной заморозке накоплений

22 октября 2020, 20:00  •  46 • Политика
Госдума поддерживает заморозку накопительных пенсий до конца 2023 года. "Накопительная пенсия и так является фикцией: мы платим деньги, которые государство, по сути, заморозило", - комментирует экономист и политолог Михаил Делягин.
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект о продлении заморозки накопительной пенсии ещё на год. Своим мнением по поводу заморозки накопительной части пенсии поделился экономист и политолог Михаил Делягин.
Он отметил, что не видит ничего страшного в заморозке накопительной части пенсии, так как она всё равно является фикцией. Накопительная система работает только на стабильно растущих рынках, что бывает достаточно редко, считает Михаил Делягин.
"Самая эффективная пенсионная система - это распределительная, солидарная, которая была в Советском Союзе", - сказал он в интервью изданию "Свободная пресса".
Напомним, что с 2014 года шесть процентов зарплаты граждан России, предназначенные для накопления, направляются в страховую часть пенсионной системы, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Система должна была действовать до 2021 года, однако меру продлили до конца 2023 года.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



46
Источник
Похожие новости
22 октября 2020, 05:20
"Корабли НАТО полезут под Крымский мост": Журналист раскрыл план "деоккупации" Зеленского
22 октября 2020, 12:40
"Путин устроит чистку элит после выборов в США": Хазин раскрыл план президента России
22 октября 2020, 14:30
Азербайджан согласился на ввод миротворцев в Карабах на своих условиях
22 октября 2020, 12:40
"Агент КГБ" Соловьёв сдал двоечника Попова
22 октября 2020, 10:50
Эксперт: Лукашенко всеми силами противится созданию Союзного государства
22 октября 2020, 05:20
Трусость и обман не должны уничтожить русских - Малофеев
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 октября 2020, 07:10
Беспорядки в Киеве: Националисты обещают – Украина будет в огне
22 октября 2020, 12:40
Посёлок Орелька в Харьковской области объявил о выходе из состава страны
22 октября 2020, 05:20
"Корабли НАТО полезут под Крымский мост": Журналист раскрыл план "деок...
22 октября 2020, 03:30
Киев раскрыл свои действия на случай прекращения транзита российского газа
22 октября 2020, 07:10
Первым космонавтом был не Гагарин, а цыган, не умевший воровать коней – украинский ак...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 октября 2020, 00:55
Россия не позволит Зеленскому сжечь дотла Украину – Червоненко
16 октября 2020, 00:45
Керби назвал главную ошибку России в общении с США: "Да, акула улыбается, но и убивает"
20 октября 2020, 15:45
Соскин: Война с Россией неизбежна
18 октября 2020, 12:25
В России предупредили Турцию о страшных последствиях из-за вхождения в "антикрымский союз"
21 октября 2020, 02:45
Украинский депутат жёстко осадил жену Порошенко
20 октября 2020, 00:10
Страна на коленях и в агонии: Украина движется к катастрофе
18 октября 2020, 17:00
"Смею всех заверить": Кадыров без прикрас прояснил историю с обезглавливанием учителя во Франции
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.