|
"Накопительная пенсия - это фикция": Делягин об очередной заморозке накоплений
22 октября 2020, 20:00 • 46 • Политика
Госдума поддерживает заморозку накопительных пенсий до конца 2023 года. "Накопительная пенсия и так является фикцией: мы платим деньги, которые государство, по сути, заморозило", - комментирует экономист и политолог Михаил Делягин.
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении правительственный законопроект о продлении заморозки накопительной пенсии ещё на год. Своим мнением по поводу заморозки накопительной части пенсии поделился экономист и политолог Михаил Делягин.
Он отметил, что не видит ничего страшного в заморозке накопительной части пенсии, так как она всё равно является фикцией. Накопительная система работает только на стабильно растущих рынках, что бывает достаточно редко, считает Михаил Делягин.
Напомним, что с 2014 года шесть процентов зарплаты граждан России, предназначенные для накопления, направляются в страховую часть пенсионной системы, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Система должна была действовать до 2021 года, однако меру продлили до конца 2023 года.
46
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 октября 2020, 00:55
|
16 октября 2020, 00:45
|
20 октября 2020, 15:45
|
18 октября 2020, 12:25
|
21 октября 2020, 02:45
|
20 октября 2020, 00:10
|
18 октября 2020, 17:00