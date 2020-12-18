Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Неожиданная месть Киеву: Путина благодарят за удар по команде Зеленского
Украинский журналист пытался угрожать Путину лично. Не получилось
В письме Путина Байдену есть "сенсационные детали": Скрытый смысл увид...
Собчак "напрыгнула" на Соловьёва из-за Навального: Телеведущий кинул &...
Главная / Политика

"Наконец-то возьмут за одно место": Назван положительный момент в решении CAS по спортсменам России

18 декабря 2020, 10:40  •  83 • Политика
CAS запретил российским спортсменам выступать под флагом страны до 2022-го. "Единственный положительный момент, что, может быть, кого-то наконец-то возьмут за одно место и спросят с этого", - считает спортивный журналист Александр Львов.
Российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны на крупных международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года, говорится в официальном решении Спортивного арбитражного суда CAS. Ситуацию для Царьграда прокомментировали главный редактор издания "Советский спорт" Николай Яременко, генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус и спортивный журналист Александр Львов.
По мнению Николая Яременко, Россия получила самое лояльное решение из возможных. WADA настаивала на 4 годах, но этот срок удалось снизить до двух лет. К тому же были значительно смягчены требования к символике. Если раньше запрещалось даже ногти красить в цвета, то теперь этого нет. Можно будет вывесить триколор в Олимпийской деревне, а также создать форму в цветах флага России.
"То есть по большому счету количество вот таких послаблений даже по сравнению с очень лояльным подходом на Олимпиаде-2018, оно огромно. И поэтому, конечно, можно только приветствовать. И я думаю, что никаких здесь кассаций, никаких тут переиначиваний, никаких тут вгрызаний-отгрызаний принятых уже решений - конечно, ничего не будет", - сказал Николай Яременко в интервью Царьграду.
Генеральный директор РУСАДА высказал аналогичное мнение. Он выразил сожаление по поводу флага и гимна. Но вместе с тем приветствует, что ограничения продлятся 2 года, а не 4, как того требовало WADA.
"И в этом отношении те два года, которые есть, я откровенно говоря, считал бы, что для нашей страны это удовлетворительное решение. Это, действительно, 4 либо 2. Конечно, лучше два. Я считаю, что это нужно рассматривать таким образом", - сказал Юрий Ганус в интервью Царьграду.
В свою очередь, Александр Львов считает, что произошедшее должно послужить уроком для российских спортивных чиновников, которые вечно надеются на авось. Особенно это актуально в условиях, когда из России пытаются сделать изгоя и этим делом занимаются серьёзные политические силы. Если не будет наведён порядок, то такие ситуации будут продолжаться.
"Единственный положительный момент, что, может быть, кого-то наконец-то возьмут за одно место и спросят с этого. Потому что вы видите, никаких реноваций нигде не видно и не слышно. Мне очень жаль, что всё так случилось", - подытожил Александр Львов в беседе с Царьградом.
Обсудить
Читать комментарии

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



83
Источник
Похожие новости
18 декабря 2020, 07:00
Угрожавший Путину украинский журналист обиделся и сорвался на Шойгу
18 декабря 2020, 01:30
"Путина и Россию нужно оскорблять минимум каждые пять минут": Кедми дал урок этикета по-американски
18 декабря 2020, 01:30
Из дела Навального повалил "дым": Соловьёв очертил проблему в трёх ёмких словах
18 декабря 2020, 08:50
Крылатую фразу года сказал Путин. "Чуть длиннее, чем у Лаврова, но..."
18 декабря 2020, 07:00
Уволенный Чубайс вспомнил об энергоэффективности: "Почти все задачи сорваны"
18 декабря 2020, 08:50
"Ни одну острую тему не проигнорировал": Пресс-конференцию Путина назвали самой открытой
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 декабря 2020, 07:00
Угрожавший Путину украинский журналист обиделся и сорвался на Шойгу
18 декабря 2020, 01:30
"Путина и Россию нужно оскорблять минимум каждые пять минут": Кедми дал уро...
18 декабря 2020, 01:30
Из дела Навального повалил "дым": Соловьёв очертил проблему в трёх ёмких сл...
18 декабря 2020, 08:50
Крылатую фразу года сказал Путин. "Чуть длиннее, чем у Лаврова, но..."
18 декабря 2020, 03:20
Никаких манипуляций! Швейцария объяснилась в ответ на обвинения США
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 декабря 2020, 17:20
"Примите мою большую розовую...": "Разведка" доложила о разъярённом Путине. Баранец ответил
12 декабря 2020, 04:20
Эксперт о возможном бегстве Трампа: Россия превращается в Лондон образца 19-го века
12 декабря 2020, 16:15
Азербайджан обстрелял Карабах
12 декабря 2020, 10:45
Беги, русский мир придёт! Гордон изменился в лице, когда его погнали в прямом эфире укро-ТВ
15 декабря 2020, 04:45
Пророк с форума: Бунты в США предсказал Джон Тайтор, теперь Штаты в ожидании "молниеносного удара"
14 декабря 2020, 09:30
Правительство просит запастись едой: договориться с Европой не удалось
12 декабря 2020, 22:35
«Далекоидущие последствия»: как в США отреагировали на отказ Верховного суда рассматривать иск о результатах выборов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.