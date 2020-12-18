"Наконец-то возьмут за одно место": Назван положительный момент в решении CAS по спортсменам России

Российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны на крупных международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года, говорится в официальном решении Спортивного арбитражного суда CAS. Ситуацию для Царьграда прокомментировали главный редактор издания "Советский спорт" Николай Яременко, генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус и спортивный журналист Александр Львов.

По мнению Николая Яременко, Россия получила самое лояльное решение из возможных. WADA настаивала на 4 годах, но этот срок удалось снизить до двух лет. К тому же были значительно смягчены требования к символике. Если раньше запрещалось даже ногти красить в цвета, то теперь этого нет. Можно будет вывесить триколор в Олимпийской деревне, а также создать форму в цветах флага России.

"То есть по большому счету количество вот таких послаблений даже по сравнению с очень лояльным подходом на Олимпиаде-2018, оно огромно. И поэтому, конечно, можно только приветствовать. И я думаю, что никаких здесь кассаций, никаких тут переиначиваний, никаких тут вгрызаний-отгрызаний принятых уже решений - конечно, ничего не будет", - сказал Николай Яременко в интервью Царьграду.

Генеральный директор РУСАДА высказал аналогичное мнение. Он выразил сожаление по поводу флага и гимна. Но вместе с тем приветствует, что ограничения продлятся 2 года, а не 4, как того требовало WADA.

"И в этом отношении те два года, которые есть, я откровенно говоря, считал бы, что для нашей страны это удовлетворительное решение. Это, действительно, 4 либо 2. Конечно, лучше два. Я считаю, что это нужно рассматривать таким образом", - сказал Юрий Ганус в интервью Царьграду.

В свою очередь, Александр Львов считает, что произошедшее должно послужить уроком для российских спортивных чиновников, которые вечно надеются на авось. Особенно это актуально в условиях, когда из России пытаются сделать изгоя и этим делом занимаются серьёзные политические силы. Если не будет наведён порядок, то такие ситуации будут продолжаться.