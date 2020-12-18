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"Наконец-то возьмут за одно место": Назван положительный момент в решении CAS по спортсменам России
18 декабря 2020, 10:40 • 83 • Политика
CAS запретил российским спортсменам выступать под флагом страны до 2022-го. "Единственный положительный момент, что, может быть, кого-то наконец-то возьмут за одно место и спросят с этого", - считает спортивный журналист Александр Львов.
Российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны на крупных международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года, говорится в официальном решении Спортивного арбитражного суда CAS. Ситуацию для Царьграда прокомментировали главный редактор издания "Советский спорт" Николай Яременко, генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус и спортивный журналист Александр Львов.
По мнению Николая Яременко, Россия получила самое лояльное решение из возможных. WADA настаивала на 4 годах, но этот срок удалось снизить до двух лет. К тому же были значительно смягчены требования к символике. Если раньше запрещалось даже ногти красить в цвета, то теперь этого нет. Можно будет вывесить триколор в Олимпийской деревне, а также создать форму в цветах флага России.
Генеральный директор РУСАДА высказал аналогичное мнение. Он выразил сожаление по поводу флага и гимна. Но вместе с тем приветствует, что ограничения продлятся 2 года, а не 4, как того требовало WADA.
В свою очередь, Александр Львов считает, что произошедшее должно послужить уроком для российских спортивных чиновников, которые вечно надеются на авось. Особенно это актуально в условиях, когда из России пытаются сделать изгоя и этим делом занимаются серьёзные политические силы. Если не будет наведён порядок, то такие ситуации будут продолжаться.
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