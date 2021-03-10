"Наконец-то свершилось": В Минфине "восторжествовал разум". Силуанов отменил ключевое решение

В Минфине "восторжествовал разум". Антон Силуанов отменил ключевое решение. Так, ведомство отказывается от плана по масштабному наращиванию государственного долга: "Наконец-то свершилось".

Наконец-то свершилось то, на что "Первый русский" обращал самое непосредственное внимание на протяжении последних нескольких месяцев, подчеркнул в программе "Царьград. Главное" ведущий канала Никита Комаров.

Так, министерство финансов, возглавляемое Антоном Силуановым, отказывается от плана по масштабному наращиванию государственного долга. Информацию об этом опубликовало само ведомство на своём официальном сайте.

Так, Минфин заявляет о том, что часть дефицита федерального бюджета на этот год будет покрыта за счёт остатков, не растраченных в прошлом году. Ранее была опубликована информация, что по итогам 2020-го министерство не сумело освоить 1 трлн рублей.

На этот момент сразу обратил внимание телеканал Царьград, раскритиковав ведомство и призвав министра перенести этот остаток на 2021 год. В качестве аргумента был приведён тот факт, что данное действие позволит отказаться от части заимствований.

Изначально Силуанов хотел отправить этот триллион в ещё одну свою кубышку - в резервный фонд правительства, но, слава Богу, разум спустя два месяца восторжествовал, и эти деньги всё же пойдут на финансирование дефицита бюджета, - отметил ведущий.

Правда, пока непонятно, сколько именно - весь триллион или же его часть. Но всё равно это лучше, чем бесконтрольное размещение ОФЗ, добавил Комаров.