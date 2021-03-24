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"Наконец-то министр финансов признал…": Глазьев раскрыл роковую ошибку Силуанова

24 марта 2021, 20:10  •  104 • Политика
Академик РАН Сергей Глазьев раскрыл роковую ошибку Антона Силуанова. По его мнению, Минфину не стоило создавать ФНБ. Вместо этого сверхдоходы бюджета можно было направить на внутреннее развитие: "Наконец-то министр финансов признал…".
Нерезиденты начали активно выходить с рынка госдолга РФ на фоне ожидания новых антироссийских санкций со стороны США, заметил в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько.
Между тем в Минфине приняли решение о снижении роли доллара и увеличении доли юаня и йены в золотовалютных резервах.
Ведущий "Первого русского" заметил, что в студии Царьграда не раз предупреждали: игры с западными дельцами не доведут до добра экономику нашей страны.
Так же как и инвестирование средств из Фонда национального благосостояния в западные облигации.
Академик РАН Сергей Глазьев, комментируя ситуацию в эфире программы, выразил уверенность, что создание ФНБ, а также следование бюджетному правилу - большая ошибка главы Минфина Антона Силуанова. Сейчас это стало особенно очевидно.
Наконец-то министр финансов признал, что ФНБ - это часть золотовалютных резервов. […]. Зачем вообще было этот фонд создавать? Уж лучше сверхдоходы бюджета было потратить на внутренние инвестиции и не зависеть от иностранных ценных бумаг, - подчеркнул эксперт.

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