"Наконец-то министр финансов признал…": Глазьев раскрыл роковую ошибку Силуанова

Академик РАН Сергей Глазьев раскрыл роковую ошибку Антона Силуанова. По его мнению, Минфину не стоило создавать ФНБ. Вместо этого сверхдоходы бюджета можно было направить на внутреннее развитие: "Наконец-то министр финансов признал…".

Нерезиденты начали активно выходить с рынка госдолга РФ на фоне ожидания новых антироссийских санкций со стороны США, заметил в программе "Царьград. Главное" экономический обозреватель канала Юрий Пронько.

Между тем в Минфине приняли решение о снижении роли доллара и увеличении доли юаня и йены в золотовалютных резервах.

Ведущий "Первого русского" заметил, что в студии Царьграда не раз предупреждали: игры с западными дельцами не доведут до добра экономику нашей страны.

Так же как и инвестирование средств из Фонда национального благосостояния в западные облигации.

Академик РАН Сергей Глазьев, комментируя ситуацию в эфире программы, выразил уверенность, что создание ФНБ, а также следование бюджетному правилу - большая ошибка главы Минфина Антона Силуанова. Сейчас это стало особенно очевидно.