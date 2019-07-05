"Наконец приехал настоящий президент": О чем Путин говорил в Италии и… лучший момент пресс-конференции

У президента России Владимира Путина четверг в Риме выдался насыщенным: глава государства пообщался с Папой Римским Франциском, а после провел переговоры с руководством Италии.

Пока итальянские СМИ решали между собой, как оценивать визит Путина – некоторые вспоминали о Навальном, Голунове, протестах в Грузии, некоторые напротив, возлагали на этот визит большие надежды – простые итальянцы не скрывали своего восторга.

Соцсеть Facebook полнится итальянскими группами с названиями: "Дети Путина", "Путин Италия", "Фанаты Путина", "Путин Team Италия", "Путиномания", "Владимир Путин иль мио президенте", "Друзья России и Путина". А кто-то не преминул отметить, что наконец-то в страну приехал настоящий президент.

Конструктивный разговор

Впрочем, на фоне этого обсуждения шли важные политические процессы. Как отметил президент РФ Владимир Путин, диалог с руководством Италии был деловым и конструктивным.

"Это относится и к обстоятельной беседе с президентом Итальянской республики господином Серджо Маттареллой", - подчеркнул Путин на пресс-конференции по итогам встречи с Конте.

В частности, на переговорах с Джузеппе Конте в Риме был затронут вопрос Украины и ситуации в регионе в целом. Также стороны договорились, что Россия и Италия будут вместе координировать усилия по урегулированию ситуации в Ливии. Кроме того, пояснил Путин, в рамках переговоров был рассмотрен весь комплекс вопросов двустороннего сотрудничества.

Шансы на сближение с Евросоюзом всегда есть, но многое зависит от европейских партнеров, также заметил глава государства. В этом же ключе высказался и итальянский премьер. Конте отметил готовность Италии работать над улучшением отношений между Москвой и Брюсселем.

"Как-то не вяжется"

Впрочем, здесь ожидаемо всплыла тема об Украине. Как отметил итальянский политик, доверию между Евросоюзом и Москвой мешает продолжение кризиса на Украине.

На что Путин пояснил, что выполнения Минских соглашений требовать от Москвы нельзя, как раз потому что, мы не являемся стороной внутреннего конфликта Незалежной. Российский лидер также назвал противоречивой позицию украинского коллеги Владимира Зеленского по урегулированию на востоке Украины.

Президент РФ напомнил, что Зеленский постоянно говорил о своей готовности урегулировать проблему и вступить в диалог.

"Теперь, будучи в Европе, вдруг объявил, что не хочет разговаривать с сепаратистами, то есть как раз с теми людьми, с которыми он должен наладить прямой диалог в Донбассе. Ну, наверное, это тоже как-то не вяжется с тем, что говорилось в ходе предвыборной кампании", - указал глава государства.

Он подчеркнул, что на данном этапе по Украине следует дождаться, что будет происходить в реальной жизни уже после выборов в местный парламент.

Поднял глаза к нему – но сигнала нет

Пожалуй, лучшим моментом прошедшей пресс-конференции стало меткое замечание о самопровозглашенном президенте Венесуэлы Хуане Гуайдо. Конте отметил, что Мадуро был признан Италией в качестве лидера Боливарианской республики. В продолжение к этому Путин напомнил, как Хуан Гуйдо самопровозгласил себя лидером.

"Господин Гуайдо вышел на площадь, поднял глаза к небу и, обращаясь к Господу, объявил себя президентом. Ну хорошо. Но Господь нам не сообщил о том, как он отреагировал на это обращение, никакого сигнала нам не подал. Поэтому, думаю, что нужно вернуться на нашу грешную, бренную землю и руководствоваться демократическими процедурами и правилами, которые сводятся к одному — к диалогу, к обращению к народу, к избирателям, нужно идти на выборы и на выборах решать вопросы будущего развития", - подчеркнул он.