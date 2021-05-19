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"Нахальная политика" приведёт к бунту: британским военным разрешили незаконные бомбардировки

19 мая 2021, 20:10  •  88 • Политика
Британским военным, судя по секретной инструкции, упомянутой The Guardian, разрешили незаконные бомбардировки. И подобная "нахальная политика" должна привести к бунту, считает эксперт. Впрочем, бунт – это последствия в цивилизованном мире. Но будут ли англосаксы жить по здравым законам?
Министерство обороны Великобритании разрешило своим войскам проводить незаконные бомбардировки. Об этом говорится в секретном документе от 2016 года, о котором узнала газета The Guardian. Британские войска смогут проводить атаки в том числе в рядах иностранных отрядов и в странах, где нет боевых подразделений Соединенного Королевства. Кроме того, для начала бомбардировок военным не нужно будет просить одобрения парламента, говорится в публикации.
Оценку скандальному приказу в беседе с Царьградом дал юрист, политолог Денис Меркулов. Если британские военные, действительно, получили такое разрешение и нанесут удар, случившееся, как минимум, будет поводом для санкций, отметил наш собеседник:
"Потому что без согласования со штабом проводить бомбардировки каких бы то ни было объектов нельзя, особенно, если мы говорим про горячие точки", - подчеркнул эксперт.
В то же время, следует понимать, что международная политика и у США, и у Великобритании "достаточно нахальная":
"То есть англосаксы никогда не действовали законным путём. Если есть такая внутренная инструкция, на которую они ссылаются, конечно, должно быть проведено расследование. Конечно, должны быть применены против этой страны санкции. Но они же будут всё отрицать, говорить, что это неправда. Мол, вы предоставьте нам доказательства, как обычно. Либо просто никак не станут комментировать. Поэтому боюсь, что серьёзного международного скандала здесь не будет".
Юрист полагает, что The Guardian - издание серьёзное. И если они публикуют подобное, значит, действительно, есть сведущий источник:
"И действительно, скорее всего, такая инструкция есть. Но попытаться как-то эту тему раздуть и сделать из неё реальный скандал мы не можем. Потому что у нас нет прецедентов, где англичане что-то разбомбили или сделали что-то, связанное с убийством мирных жителей в этих горячих точках".

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