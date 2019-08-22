Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Одностороннее ограничение: глава Пентагона призвал включить все новые вооружения...
Трампа снова записали в антисемиты
Кишинёв собирается не отдавать свой аэропорт Ротшильду
Зеленский расширил рабочую группу по «реинтеграции» Донбасса и Крыма
Главная / Политика

"Наказывать есть за что, а некого": Эксперт о главной проблеме борьбы с пиратами из Ливии

22 августа 2019, 20:09  •  66 • Политика
Эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов рассказал о главной проблеме борьбы с пиратами из Ливии, которые три года продержали в тюрьме русских моряков. "Наказывать есть за что, а некого", - посетовал он.
Мировое сообщество должно привлечь для наказания людей, виновных в задержании российских моряков в Ливии. Об этом "Политэксперту" заявил эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов.
Ранее стало известно о том, что в Россию вернулись моряки Владимир Текучев и Сергей Самойлов. Они провели три года в ливийской тюрьме. Инцидент произошёл в июне 2016 года.
Ливийские власти задержали танкер "Теметерон", плывший под флагом Греции. Команду судна обвинили в контрабанде нефтепродуктов и незаконном пересечении границы.
Текучева и Самойлова суд приговорил к 4 годам и 3 месяцам лишения свободы, однако в августе 2019 года их отпустили. Впрочем, за решеткой остаются еще три человека из России.
Как отметил Вавилов, только совместные международные усилия позволят добиться результатов в борьбе с пиратами, незаконно захватывающими корабли. Проблема заключается в том, что в Ливии сейчас человеку невозможно добиться справедливого правосудия.
Страна все еще раздроблена на пять-шесть воюющих друг с другом территорий. Учитывая это, необходимо извлечь уроки и действовать максимально осторожно в регионе.
"Поэтому наказывать есть за что, а некого. Сейчас найти виновных практически невозможно", – пояснил эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



66
Источник
Похожие новости
22 августа 2019, 18:09
Россиянка Татьяна Валовая вступила в должность главы отделения ООН в Женеве
22 августа 2019, 20:09
"Наказывать есть за что, а некого": Эксперт о главной проблеме борьбы с пиратами из Ливии
22 августа 2019, 01:54
Путин: Россия не рвется в Совет Европы, если ее там не хотят видеть
22 августа 2019, 10:24
"Крылатые ракеты, направленные в Европу": Пентагон предложил включить в СНВ-3 "все новое оружие России"
22 августа 2019, 18:09
Песков заявил, что возвращение G8 для России не является самоцелью
22 августа 2019, 13:39
"Признак слабости": ЕС выступил против возвращения России в "G7"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 августа 2019, 00:39
"Звон в ушах до сих пор": Стариков объяснил украинке, куда бегут её сородичи в поисках молока
16 августа 2019, 04:54
Украинцы решили мстить выжившим из самолета А321 (Telegram. обзор)
17 августа 2019, 21:24
Росгвардия ждет в гости девочку, написавшую стих о «папе-омоновце» с «руками в крови»
21 августа 2019, 05:09
"В худшем случае его "закроют": Порошенко намекнули на единственный шанс на спасение от тюрьмы
17 августа 2019, 03:39
"Убило перед самым днём рождения": Бойцы Донбасса сообщили о новых смертях в ВСУ
18 августа 2019, 15:24
"Мародёры, убийцы, грабители": Документы ВСУ о преступлениях украинских военных в Донбассе слили в Сеть - фото
21 августа 2019, 14:54
В Лондоне началась паника, Рузвельт предчувствовал катастрофу: В Москве представили секретные данные о начале Второй мировой
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.