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"Наказывать есть за что, а некого": Эксперт о главной проблеме борьбы с пиратами из Ливии
22 августа 2019, 20:09 • 66 • Политика
Эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов рассказал о главной проблеме борьбы с пиратами из Ливии, которые три года продержали в тюрьме русских моряков. "Наказывать есть за что, а некого", - посетовал он.
Мировое сообщество должно привлечь для наказания людей, виновных в задержании российских моряков в Ливии. Об этом "Политэксперту" заявил эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов.
Ранее стало известно о том, что в Россию вернулись моряки Владимир Текучев и Сергей Самойлов. Они провели три года в ливийской тюрьме. Инцидент произошёл в июне 2016 года.
Ливийские власти задержали танкер "Теметерон", плывший под флагом Греции. Команду судна обвинили в контрабанде нефтепродуктов и незаконном пересечении границы.
Текучева и Самойлова суд приговорил к 4 годам и 3 месяцам лишения свободы, однако в августе 2019 года их отпустили. Впрочем, за решеткой остаются еще три человека из России.
Как отметил Вавилов, только совместные международные усилия позволят добиться результатов в борьбе с пиратами, незаконно захватывающими корабли. Проблема заключается в том, что в Ливии сейчас человеку невозможно добиться справедливого правосудия.
Страна все еще раздроблена на пять-шесть воюющих друг с другом территорий. Учитывая это, необходимо извлечь уроки и действовать максимально осторожно в регионе.
"Поэтому наказывать есть за что, а некого. Сейчас найти виновных практически невозможно", – пояснил эксперт.
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