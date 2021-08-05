"Наказать Украину": Политолог объяснил логику "страшилок" про "Северный поток - 2"

Политолог Юрий Светов объяснил логику "страшилок" про "Северный поток - 2", которыми западные обозреватели "кормят" мир. "Наказать Украину", - упомянул политолог главный аргумент.

Американский обозреватель Джон Рюль на страницах издания The National Interest заявил, что запуск "Северного потока - 2" позволит России ограничить транзит газа через территорию Украины. И при этом интересы клиентов из ЕС затронуты не будут. В результате у Европы значительно уменьшится желание выступать посредником между Киевом и Москвой, а Россия "сможет наказать Украину".

Юрий Светов считает, что в такой позиции много ложного.

"Неправда заключается в страшилках, в попытках доказать, что для России "Северный поток - 2" - инструмент политического воздействия, а не экономический проект. В логике этих страшилок заявляется, что Россия страстно мечтает наказать Украину, отомстить ей", - произнёс политолог в эфире радио Sputnik.

Он напомнил о том, что президент России Владимир Путин много раз объяснял: Москва готова на взаимовыгодных условиях сохранить транзит газа через территорию Украины.

Доля правды в словах Джона Рюля тоже имеется. В первую очередь в том, что "Северный поток - 2" долгое время был одной из главных международных тем. И он стал инструментом, чтобы ухудшать отношения между странами. Международное сообщество просто устало от Украины. И в основном от её претензий и требований, предъявляемых к США, к НАТО, к Евросоюзу, к Германии.

Светов подчеркнул: Киеву никто и ничего не должен. У него есть свои интересы, которые он должен отстаивать самостоятельно. Для этого нужно выстроить диалог с Россией, что наконец постепенно начинают понимать в разных странах.