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"Наказать Украину": Политолог объяснил логику "страшилок" про "Северный поток - 2"

05 августа 2021, 06:25  •  140 • Политика
Политолог Юрий Светов объяснил логику "страшилок" про "Северный поток - 2", которыми западные обозреватели "кормят" мир. "Наказать Украину", - упомянул политолог главный аргумент.
Американский обозреватель Джон Рюль на страницах издания The National Interest заявил, что запуск "Северного потока - 2" позволит России ограничить транзит газа через территорию Украины. И при этом интересы клиентов из ЕС затронуты не будут. В результате у Европы значительно уменьшится желание выступать посредником между Киевом и Москвой, а Россия "сможет наказать Украину".
Юрий Светов считает, что в такой позиции много ложного.
"Неправда заключается в страшилках, в попытках доказать, что для России "Северный поток - 2" - инструмент политического воздействия, а не экономический проект. В логике этих страшилок заявляется, что Россия страстно мечтает наказать Украину, отомстить ей", - произнёс политолог в эфире радио Sputnik.
Он напомнил о том, что президент России Владимир Путин много раз объяснял: Москва готова на взаимовыгодных условиях сохранить транзит газа через территорию Украины.
Доля правды в словах Джона Рюля тоже имеется. В первую очередь в том, что "Северный поток - 2" долгое время был одной из главных международных тем. И он стал инструментом, чтобы ухудшать отношения между странами. Международное сообщество просто устало от Украины. И в основном от её претензий и требований, предъявляемых к США, к НАТО, к Евросоюзу, к Германии.
Светов подчеркнул: Киеву никто и ничего не должен. У него есть свои интересы, которые он должен отстаивать самостоятельно. Для этого нужно выстроить диалог с Россией, что наконец постепенно начинают понимать в разных странах.

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