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"Наказание" России от Джонсона: Почему в Лондоне появилась новая жертва "Новичка"
16 августа 2019, 04:54 • 66 • В мире
Британский Скотланд-Ярд сообщил, что в крови еще одного сотрудника правоохранительных органов нашли следы нервно-паралитического яда "Новичок", который якобы был применен в Солсбери в 2018 году против Скрипалей. Это такое "наказание" России от Бориса Джонсона, считает племянница экс-шпиона ГРУ.
Неожиданное появление "свежих подробностей" инцидента в Солсбери, случившегося почти полтора года назад, высосаны из пальца. Все это делается только с одной главной целью: спасти репутацию премьера Британии Бориса Джонсона, а заодно еще больше усилить давление на Россию, сказала в беседе с Natoion News племянница Сергея Скрипаля Виктория.
Как сообщили 15 августа британские СМИ, Скотланд-Ярд выявил "четвертую жертву "Новичка". Речь идет о полицейском, который был среди тех, кто осматривал место происшествия после отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Британские правоохранители не раскрывают личность полицейского, однако сообщают, что у него в крови обнаружены следы "Новичка". Анализ был взят сразу после инцидента, однако непонятно, почему об этом сообщается только сейчас. В полиции подчеркнули, что силовик пострадал несерьёзно - он подвергся воздействию совсем небольшого количества вещества.
Виктория Скрипаль напомнила, что этот "пострадавший полицейский" уже упоминался в деле, однако тогда его выписали из больницы подозрительно быстро.
При этом совсем недавно в том же Скотланд-Ярде сообщили, что у них нет никаких доказательств того, что к отравлению экс-шпиона ГРУ и его дочери имеет какое-то отношение Россия. Тем не менее, обвинения в адрес Москвы продолжают звучать и дальше. И это будет продолжаться бесконечно: Лондону надо как-то себя оправдать за многомесячную истерику.
Кроме того, вполне возможно, что в этой "истории с отравлением" скоро появятся еще какие-нибудь детали или жертвы "Новичка", предполагает собеседница издания. И все ради того, чтобы как-то оправдать премьер-министра Борис Джонсона
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