Неожиданное появление "свежих подробностей" инцидента в Солсбери, случившегося почти полтора года назад, высосаны из пальца. Все это делается только с одной главной целью: спасти репутацию премьера Британии Бориса Джонсона, а заодно еще больше усилить давление на Россию, сказала в беседе с Natoion News племянница Сергея Скрипаля Виктория.

Как сообщили 15 августа британские СМИ, Скотланд-Ярд выявил "четвертую жертву "Новичка". Речь идет о полицейском, который был среди тех, кто осматривал место происшествия после отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Британские правоохранители не раскрывают личность полицейского, однако сообщают, что у него в крови обнаружены следы "Новичка". Анализ был взят сразу после инцидента, однако непонятно, почему об этом сообщается только сейчас. В полиции подчеркнули, что силовик пострадал несерьёзно - он подвергся воздействию совсем небольшого количества вещества.

Виктория Скрипаль напомнила, что этот "пострадавший полицейский" уже упоминался в деле, однако тогда его выписали из больницы подозрительно быстро.

"Я все время спрашивала, где второй, ведь двоих доставили в больницу. Но одного из них выписали на третий день. Как может быть такое, что он пострадал, но его так скоро выписали?", — удивляется она.

При этом совсем недавно в том же Скотланд-Ярде сообщили, что у них нет никаких доказательств того, что к отравлению экс-шпиона ГРУ и его дочери имеет какое-то отношение Россия. Тем не менее, обвинения в адрес Москвы продолжают звучать и дальше. И это будет продолжаться бесконечно: Лондону надо как-то себя оправдать за многомесячную истерику.

Кроме того, вполне возможно, что в этой "истории с отравлением" скоро появятся еще какие-нибудь детали или жертвы "Новичка", предполагает собеседница издания. И все ради того, чтобы как-то оправдать премьер-министра Борис Джонсона